Skoda показала первую фотографию интерьера кроссовера Kamiq

Дизайнерские решения, использованные в Skoda Scala, найдут отражение и во внешности Kamiq. Например, у моделей будет схожая форма фонарей и надпись Skoda вместо логотипа на двери багажника. Особенностью кроссовера будет разделенная на два блока светотехника, где дневные ходовые огни находится сверху, а фары ближнего и дальнего света — снизу.