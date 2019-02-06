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13:07

Skoda показала первую фотографию интерьера кроссовера Kamiq

Салон вседорожника выполнен в том же стиле, что и у хэтчбека Scala

Компания Skoda показала первую фотографию интерьера нового субкомпактного кроссовера Kamiq. Он в точности повторяет салон хэтчбека Scala, за исключением некоторых деталей.

Новая концепция дизайна интерьера впервые была показана на шоу-каре Skoda Vision RS. Свое серийное воплощение архитектура нашла в модели Scala. У Kamiq полностью идентичный салон, отличается лишь руль, декор передней панели и материал отделки кресел — в кроссовере используется микроволокно Suedia.

Салон хэтчбека Skoda Scala

Для Skoda Kamiq также предложат отделку дверей панелями с кристаллической структурой, виртуальную «приборку», центральный дисплей диагональю 10,25 дюйма, фоновую подсветку салона, подогрев лобового стекла, задних сидений и руля.

Эскиз Skoda Kamiq

Дизайнерские решения, использованные в Skoda Scala, найдут отражение и во внешности Kamiq. Например, у моделей будет схожая форма фонарей и надпись Skoda вместо логотипа на двери багажника. Особенностью кроссовера будет разделенная на два блока светотехника, где дневные ходовые огни находится сверху, а фары ближнего и дальнего света — снизу.

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