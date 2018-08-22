Седан Aurus Senat: новые фотографии

Обновлено 16:35: появились официальные фотографии Aurus Senat, включая интерьер
Судя по остеклению и толщине дверей, на фотографиях, опубликованных сайтом Drom.ru, представлен один из бронированных экземпляров модели. Пока такие автомобили есть только в кремлевском гараже Федеральной службы охраны. Широкой публике машины семейства Aurus покажут в конце месяца на Московском международном автосалоне, а их розничные продажи начнутся в следующем году.
В семейство Aurus входит президентский лимузин и представительский седан под общим названием «Сенат», минивэн «Арсенал», а также внедорожник «Комендант». Впоследствии в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.
Все машины оснащаются гибридной силой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 лошадиных сил, совмещенного с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и электромотором.
Бронированный лимузин Aurus Senat участвовал в инаугурации президента РФ Владимира Путина. Седан же пока официально представлен лишь на фотографии. Короткие варианты этой машины вместе с минивэнами сопровождения можно было увидеть на снимках случайных очевидцев, сделанных во время проезда машины около Кремля.