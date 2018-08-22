Седан Aurus Senat: новые фотографии

В семейство Aurus входит президентский лимузин и представительский седан под общим названием «Сенат», минивэн «Арсенал», а также внедорожник «Комендант». Впоследствии в линейку добавят мотоцикл и «народный вседорожник». Последняя из этих машин выйдет на рынок не ранее конца следующего года.

Все машины оснащаются гибридной силой установкой на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 лошадиных сил, совмещенного с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и электромотором.