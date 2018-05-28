Стали известны сроки появления мотоцикла «Кортеж»

Мотоцикл для проекта «Кортеж» планируется испытывать до следующего года, после чего будет рассматриваться возможность его серийного производства. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

Впервые о разработке мотоцикла Чемезов заявил в середине мая на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, получился «очень красивый» мотоцикл, который уже практически готов к серии и по своим не уступает западным аналогам. Теперь Чемезов сообщил, что все необходимые испытания байка еще не завершены.

«Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности», – добавил Чемезов.

В прошлом году концерн «Калашников», входящий в состав «Ростеха», показал эскортный мотоцикл «Иж», который предлагалось использовать для проекта «Кортеж». Этот байк оснащен оппозитным мотором мощностью 150 сил. «Сотню» он может набирать за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

Дизайн седана проекта «Кортеж»

На данный момент из проекта «Кортеж» официально показана только одна машина – президентский лимузин «Сенат», дебютировавший на церемонии инаугурации. Автомобиль был оснащен гибридной силовой установкой с 600-сильной «восьмеркой» 4.4 и полным приводом.

Впоследствии в линейке появятся седан, внедорожник и минивэн. Они будут продаваться под маркой Aurus. Машины покажут в следующем году на моторшоу в Женеве. После этого начнется их экспорт на азиатский рынок и на Ближний Восток. В России стоимость первой новинки бренда составит около 10 миллионов рублей.