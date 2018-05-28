Глава корпорации «Ростех» рассказал о тестах нового мотоцикла

Пульс

Стали известны сроки появления мотоцикла «Кортеж»

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28 мая 2018

Мотоцикл для проекта «Кортеж» планируется испытывать до следующего года, после чего будет рассматриваться возможность его серийного производства. Об этом заявил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

[Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина](https://motor.ru/lab/kortezhstory.htm)

Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина

Впервые о разработке мотоцикла Чемезов заявил в середине мая на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, получился «очень красивый» мотоцикл, который уже практически готов к серии и по своим не уступает западным аналогам. Теперь Чемезов сообщил, что все необходимые испытания байка еще не завершены.

«Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности», – добавил Чемезов.

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В прошлом году концерн «Калашников», входящий в состав «Ростеха», показал эскортный мотоцикл «Иж», который предлагалось использовать для проекта «Кортеж». Этот байк оснащен оппозитным мотором мощностью 150 сил. «Сотню» он может набирать за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

Дизайн седана проекта «Кортеж»

Дизайн седана проекта «Кортеж»

[Дорогу колесницам: из каких машин состоит кортеж президента США](https://motor.ru/stories/uspresident.htm)

Дорогу колесницам: из каких машин состоит кортеж президента США

На данный момент из проекта «Кортеж» официально показана только одна машина – президентский лимузин «Сенат», дебютировавший на церемонии инаугурации. Автомобиль был оснащен гибридной силовой установкой с 600-сильной «восьмеркой» 4.4 и полным приводом.

Впоследствии в линейке появятся седан, внедорожник и минивэн. Они будут продаваться под маркой Aurus. Машины покажут в следующем году на моторшоу в Женеве. После этого начнется их экспорт на азиатский рынок и на Ближний Восток. В России стоимость первой новинки бренда составит около 10 миллионов рублей.

История проекта «Кортеж» в картинках

Как создавался лимузин для президента и каким он будет

На заглавном фото - концепт мотоцикла «Иж», разработанного концерном «Калашников». Фото «Калашников»
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Кортеж
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