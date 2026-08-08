Интерес к модели на вторичном рынке объясним: по данным «Автостата», за последние 20 лет в России было продано около 70 тыс. автомобилей Mini, а Countryman долгое время оставался лидером среди новых машин бренда — на него приходится примерно половина продаж.

Сейчас, когда официальные поставки новых Mini в Россию остановлены, на рынке появляются и другие варианты. Например, объявления о ввозе Mini Countryman из Южной Кореи с ценами от 2,3 до 3,5 млн рублей . В то же время новые кроссоверы стоят значительно дороже — от 6,5 до 7,7 млн рублей.