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Опубликовано 08 августа 2026, 08:07
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Хетчбэк с технологиями BMW привезли в Россию и продают дешевле Lada Aura

Продавцы наладили поставки Mini Countryman в Россию из Европы. Поставщики автомобилей из Европы начали предлагать россиянам подержанные кроссоверы Mini Countryman. Соответствующие объявления появились на нескольких классифайдах, обратил внимание журнал Motor. Экземпляры 2022−2023 годов выпуска предлагаются за 2,1-2,2 млн рублей «под ключ», что ниже, чем стоимость Lada Aura (от 2,3 млн рублей).
Mini Countryman
Mini Countryman
© Mini
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Интерес к модели на вторичном рынке объясним: по данным «Автостата», за последние 20 лет в России было продано около 70 тыс. автомобилей Mini, а Countryman долгое время оставался лидером среди новых машин бренда — на него приходится примерно половина продаж.

Сейчас, когда официальные поставки новых Mini в Россию остановлены, на рынке появляются и другие варианты. Например, объявления о ввозе Mini Countryman из Южной Кореи с ценами от 2,3 до 3,5 млн рублей . В то же время новые кроссоверы стоят значительно дороже — от 6,5 до 7,7 млн рублей.

Mini Countryman

© Mini

Для справки, по данным британского издания What Car?, Mini Countryman второго поколения (2017–2024) признан самым надёжным компактным кроссовером на рынке подержанных автомобилей. Уровень позитивных отзывов достигает впечатляющих 99,7%.

Таким образом, появление европейских подержанных кроссоверов за 2,3 млн рублей выглядит как попытка поставщиков заполнить нишу доступных автомобилей премиального сегмента на фоне сокращения официального импорта и роста цен на новые машины.

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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#MINI
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