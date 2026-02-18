Редкого хищника заметили на дорогах в российском регионе

«Жители Андреевки, куда с весны по осень едут десятки тысяч гостей со всей страны, заметили на Заречной полосатого. Он спокойно брел, пока не встретился с машиной — от неё сбежал. Люди теперь боятся выходить на улицу. На место вызвали охотоведов», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, заметно, как крупный хищник идет по проезжей части, после чего убегает в лес.

До этого в Ленинградской области на видео попало, как стадо кабанов бегало по дороге. Инцидент произошел в посёлке Лисий Нос на Кольцевой улице. Очевидец запечатлел животных на видео. На кадрах видно, как несколько кабанов бегут по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте. При этом когда транспорт приближается, животные убегают с дороги.

Кроме того, в Новосибирске волонтёры спасли редчайшую бородатую неясыть. Птицу с черепно-мозговой травмой обнаружили на оживленной дороге.

