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Опубликовано 09 июня 2026, 14:48
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«Хрипел и пытался что-то сказать»: водителя подорвали вместе с BMW в Балашихе

В Балашихе взорвали BMW вместе с водителем, и это попало на видео . Инцидент произошел ранним утром 9 июня на парковке.
«Хрипел и пытался что-то сказать»: водителя подорвали вместе с BMW в Балашихе
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Момент попал на запись уличной камеры наблюдения. На кадрах видно, как машина взрывается, после чего из неё начинает идти дым. На записи также слышны звуки сработавшей сигнализации у соседних автомобилей. По данным Readovka, после инцидента машина врезалась в другое припаркованное транспортное средство.

Очевидец Гусейн рассказал, что самостоятельно потушил огонь и вытащил водителя иномарки из салона. Пострадавший хрипел и пытался что-то сказать. Затем мужчина оттащил его на 10−15 метров и попытался оказать первую помощь. Скорую и другие экстренные службы вызвали остальные свидетели, которые бросились к месту происшествия сразу после взрыва.

Жители Балашихи в беседе с MSK1.RU рассказали о первых минутах после взрыва автомобиля в микрорайоне, построенном на месте бывшего военного аэродрома.

Один из местных жителей сообщил изданию, что они вышли на балкон и стали свидетелями того, как спасатели пытались взломать дверь машины, чтобы достать пострадавшего. По его словам, обстановка была крайне тревожной. Другая жительница призналась, что из-за происшествия опоздала на работу. Она пояснила, что вся семья проснулась от громкого звука, очень испугалась, а её младшая сестра даже заплакала. Позже они узнали, что взорвался автомобиль.

В результате произошедшего водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Читайте также:

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Источник:SHOT
Автор:Арина Лысенко
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#ГИБДД
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