«Хрипел и пытался что-то сказать»: водителя подорвали вместе с BMW в Балашихе
Момент попал на запись уличной камеры наблюдения. На кадрах видно, как машина взрывается, после чего из неё начинает идти дым. На записи также слышны звуки сработавшей сигнализации у соседних автомобилей. По данным Readovka, после инцидента машина врезалась в другое припаркованное транспортное средство.
Очевидец Гусейн рассказал, что самостоятельно потушил огонь и вытащил водителя иномарки из салона. Пострадавший хрипел и пытался что-то сказать. Затем мужчина оттащил его на 10−15 метров и попытался оказать первую помощь. Скорую и другие экстренные службы вызвали остальные свидетели, которые бросились к месту происшествия сразу после взрыва.
Жители Балашихи в беседе с MSK1.RU рассказали о первых минутах после взрыва автомобиля в микрорайоне, построенном на месте бывшего военного аэродрома.
Один из местных жителей сообщил изданию, что они вышли на балкон и стали свидетелями того, как спасатели пытались взломать дверь машины, чтобы достать пострадавшего. По его словам, обстановка была крайне тревожной. Другая жительница призналась, что из-за происшествия опоздала на работу. Она пояснила, что вся семья проснулась от громкого звука, очень испугалась, а её младшая сестра даже заплакала. Позже они узнали, что взорвался автомобиль.
В результате произошедшего водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Читайте также:
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