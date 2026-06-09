«Хрипел и пытался что-то сказать»: водителя подорвали вместе с BMW в Балашихе

Момент попал на запись уличной камеры наблюдения. На кадрах видно, как машина взрывается, после чего из неё начинает идти дым. На записи также слышны звуки сработавшей сигнализации у соседних автомобилей. По данным Readovka, после инцидента машина врезалась в другое припаркованное транспортное средство.

Очевидец Гусейн рассказал, что самостоятельно потушил огонь и вытащил водителя иномарки из салона. Пострадавший хрипел и пытался что-то сказать. Затем мужчина оттащил его на 10−15 метров и попытался оказать первую помощь. Скорую и другие экстренные службы вызвали остальные свидетели, которые бросились к месту происшествия сразу после взрыва.