Хватит до осени: в России свернули выпуск переименованных Hyundai и Kia

По некоторым данным, в Сестрорецке имелось около 70 тыс. машинокомплектов, заготовленных за некоторое время до ухода концерна Hyundai из России. Новая марка Solaris начала производство переименованных Hyundai и Kia весной 2024 года.

По информации «Ведомостей», в России сейчас имеется некоторый запас ранее собранных «Солярисов», которого может хватить до осени этого года. При этом бывший автозавод Hyundai Motor Manufacturing Rus загрузят сборкой автомобилей китайского происхождения.

Напомним, что Hyundai Solaris стал Solaris HS, Hyundai Creta — Solaris HC, а Kia Rio и Rio X сменили имена на Solaris KRS и Solaris KRX, соответственно. В процессе сборки этих машин были задействованы 800 человек. Гарантия составляла 3 года или 100 тыс. км.

Читайте также: