Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит Lada Azimut со 150‑сильным турбомотором

«Если всё удачно сложится, мы сможем начать выпуск „Азимута“ с турбомотором в 2027 году», — уточнил изданию президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Кроме того, в Тольятти ведутся работы над гибридной модификацией. Некоторые результаты этой работы могут быть анонсированы автопроизводителем до конца 2026 года.

До этого появились фотографии салона серийного кроссовера Lada Azimut. Судя по снимкам, новинка оснащена кожаным салоном, многофункциональным рулем и вариатором.

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