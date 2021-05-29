29 мая, 22:22

Kia отложила проект нового рамного внедорожника до лучших времен

Топ-менеджер Kia поведал об изменившихся приоритетах корейской марки

© Kia Telluride Cadet Leader`2018
Сергей Ильин
Фирма Kia отложила проект нового рамного внедорожника до лучших времен. Руководитель австралийского филиала Kia дал понять, что корейская марка сосредоточит усилия на других сегментах рынка с большими объёмами продаж, а дебют выносливых моделей с рамой лестничного типа сместится на неопределенный срок.

В беседе с австралийским изданием CarsGuide босс Kia Australia заявил, что приоритетом марки являются сегменты рынка «где находятся самые большие объёмы продаж». Топ-менеджер подтвердил, что пока у Kia нет чёткого плана разработки новых рамных коммерческих моделей, но окончательно не свёрнут ни проект внедорожника, ни проект пикапа.

В настоящее время в линейке Kia уже есть рамный внедорожник Mohave, который недавно пережил большое обновление. В прошлом году появились слухи, что преемник модели выйдет уже в 2022 году и бросит вызов Toyota Land Cruiser, а грузовичок на той же архитектуре сможет конкурировать с Toyota Hilux. Маркетологи Kia полагают, что в одной только Австралии пикап сможет ежегодно продаваться тиражами в 20 тысяч экземпляров, но пока ресурсы брошены на «глобальные проекты».

Приоритет концерна Hyundai Motor, в который входит фирма Kia — развитие электрических силовых установок, «батарейных» платформ, тяговых аккумуляторов и автомобилей на топливных элементах. В планах корейских марок вдвое сократить линейку топливных агрегатов и свернуть все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области двигателей внутреннего сгорания.

Источник: CarsGuide.com