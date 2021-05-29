Kia отложила проект нового рамного внедорожника до лучших времен

В беседе с австралийским изданием CarsGuide босс Kia Australia заявил, что приоритетом марки являются сегменты рынка «где находятся самые большие объёмы продаж». Топ-менеджер подтвердил, что пока у Kia нет чёткого плана разработки новых рамных коммерческих моделей, но окончательно не свёрнут ни проект внедорожника, ни проект пикапа.

В настоящее время в линейке Kia уже есть рамный внедорожник Mohave, который недавно пережил большое обновление. В прошлом году появились слухи, что преемник модели выйдет уже в 2022 году и бросит вызов Toyota Land Cruiser, а грузовичок на той же архитектуре сможет конкурировать с Toyota Hilux. Маркетологи Kia полагают, что в одной только Австралии пикап сможет ежегодно продаваться тиражами в 20 тысяч экземпляров, но пока ресурсы брошены на «глобальные проекты».