Стала известна гамма двигателей модели нового поколения

Пульс

Появились подробности о новом Kia Ceed для России

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23 мая 2018

На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для Kia Ceed нового поколения. Согласно документу, на российском рынке модель предложат с двумя атмосферными и одним турбированным двигателем.

[Автомобиль из «Стартрека», спортивный родстер и другие необычные машины Kia](https://motor.ru/selector/kianeiznashegodvora.htm)

Автомобиль из «Стартрека», спортивный родстер и другие необычные машины Kia

Младшим в моторной линейке станет 1,4-литровый агрегат мощностью 100 лошадиных сил (134 Нм крутящего момента). Следом за ним расположится двигатель 1.6, который выдает 128 сил (154,6 Нм). Топовым станет турбированный агрегат объемом 1,4 литра. Его отдача составит 140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента.

Атмосферные двигатели будут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «автоматом». Турбомотор доступен с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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Модель текущего поколения предлагается с бензиновыми атмосферниками объемом 1,4 и 1,6 литра, мощность которых составялет 100, 130 и 135 лошадиных сил. Также имеет 204-сильный турбомотор 1.6. Сочетаются агрегаты с «механикой», «автоматом» или «роботом».

Kia Ceed Sportswagon

Kia Ceed Sportswagon

В список оснащения Kia Ceed нового поколения войдет панорамная крыша, система помощи при парковке и удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль, а также электрообогрев лобового стекла.

Новый Kia Ceed дебютировал в феврале. Модель построили на новой облегченной платформе K2, поменяли дизайн и убрали апостроф из названия. «Сид» оснастили системой изменения режимов работы управляющей электроники, меняющей настройки двигателя и рулевого управления, и «эко-пакетом»: активными шторками в решетке радиатора, заниженной подвеской, плоским днищем и шинами с пониженным сопротивлением качению.

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