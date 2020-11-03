18:06

Электрокар Kia под кодовым именем CV: опубликован первый снимок салона

Шпионам удалось заглянуть в салон тестового прототипа

Шпионская фотография Kia CV © TopElectricSUV.com
Лиза Будрина
Компания Kia приступила к дорожным испытаниям электромобиля, который пока носит кодовое название CV. Модель внешне напоминает недавний шоу-кар Futuron и представляет собой нечто среднее между седаном и кроссовером. Шпионам удалось заглянуть в салон новинки и сфотографировать переднюю панель.

Судя по единственной фотографии салона, вседорожник получил пару больших экранов на первый выводятся показания приборов, а второй отвечает за управление мультимедийной системой. Они расположены вплотную друг к другу, что создает видимость единого дисплея, который чуть развернут в сторону водителя. Что же касается дизайна экстерьера, то, ожидается, что он будет выполнен в стиле концепта Futuron, запомнившегося своими 21 экраном в салоне.

Неофициальный рендер Kia CV

AutoExpress / Avarvarii

В основу Kia CV легла платформа E-GMP, на которой также построят электрокары линейки Ioniq. По предварительным данным, новинку оснастят электросистемой с напряжением 800 вольт, что позволит сократить время зарядки от 350-киловаттного источника до 20 минут. Запас хода электрокроссовера составит 480-500 километров.

Ранее в компании сравнили топовую версию Kia CV с Porsche Taycan: они будут схожи по динамическим характеристикам, удобству, быстроте зарядки, а также по запасу хода.

Источник: TopElectricSUV.com