Электрокар Kia под кодовым именем CV: опубликован первый снимок салона

Судя по единственной фотографии салона, вседорожник получил пару больших экранов – на первый выводятся показания приборов, а второй отвечает за управление мультимедийной системой. Они расположены вплотную друг к другу, что создает видимость единого дисплея, который чуть развернут в сторону водителя. Что же касается дизайна экстерьера, то, ожидается, что он будет выполнен в стиле концепта Futuron, запомнившегося своими 21 экраном в салоне.
AutoExpress / Avarvarii
В основу Kia CV легла платформа E-GMP, на которой также построят электрокары линейки Ioniq. По предварительным данным, новинку оснастят электросистемой с напряжением 800 вольт, что позволит сократить время зарядки от 350-киловаттного источника до 20 минут. Запас хода электрокроссовера составит 480-500 километров.
Ранее в компании сравнили топовую версию Kia CV с Porsche Taycan: они будут схожи по динамическим характеристикам, удобству, быстроте зарядки, а также по запасу хода.