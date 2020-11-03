Электрокар Kia под кодовым именем CV: опубликован первый снимок салона

Судя по единственной фотографии салона, вседорожник получил пару больших экранов – на первый выводятся показания приборов, а второй отвечает за управление мультимедийной системой. Они расположены вплотную друг к другу, что создает видимость единого дисплея, который чуть развернут в сторону водителя. Что же касается дизайна экстерьера, то, ожидается, что он будет выполнен в стиле концепта Futuron, запомнившегося своими 21 экраном в салоне.