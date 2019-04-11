Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:09

Kia везет в Нью-Йорк новый кроссовер Habaniro

Новинка дебютирует 17 апреля

Компания Kia продолжает исследования в области дизайна и готовится показать на автосалоне в Нью-Йорке новый концепт — Habaniro. Название приподнято хэтчбека или кроссовера может говорить о связи с семейством Niro, которое представлено обычным и подключаемым гибридами, а также вариантом с полностью электрической силовой установкой.

По словам западных журналистов, внешность прототипа Kia была раскрыта в информационной рассылке Нью-Йоркского автосалона. При этом никаких подробностей о Habaniro не сообщалось. Сходства с другими концептами южнокорейской марки, в том числе Imagine by Kia с 21-м дисплеем, также найти не удалось. У нового кроссовера нет даже главного элемента — фирменного «носа тигра».

Концепт Imagine by Kia

Зато много других особенностей. Среди них: защитная накладка на бампере, узкая диодная полоса ходовых огней во всю ширину кузова, Z-образный элемент декора, проходящий через крылья на боковины, контрастная окраска задних стоек, предположительно стеклянная крыша, отсутствие традиционных боковых зеркал и убирающиеся дверные ручки.

Ранее на автосалоне в Сеуле Kia представила прототип большого кроссовера Mohave Masterpiece. На нём показали, как можно адаптировать новую стилистику марки и современные технологии к сегменту полноразмерных внедорожников. Например, передняя часть концепта — это новое прочтение фирменного «носа тигра», но с «бесшовной» интеграцией диодных фар в решетку радиатора.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...