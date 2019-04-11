Kia везет в Нью-Йорк новый кроссовер Habaniro

По словам западных журналистов, внешность прототипа Kia была раскрыта в информационной рассылке Нью-Йоркского автосалона. При этом никаких подробностей о Habaniro не сообщалось. Сходства с другими концептами южнокорейской марки, в том числе Imagine by Kia с 21-м дисплеем, также найти не удалось. У нового кроссовера нет даже главного элемента — фирменного «носа тигра».
Зато много других особенностей. Среди них: защитная накладка на бампере, узкая диодная полоса ходовых огней во всю ширину кузова, Z-образный элемент декора, проходящий через крылья на боковины, контрастная окраска задних стоек, предположительно стеклянная крыша, отсутствие традиционных боковых зеркал и убирающиеся дверные ручки.
Ранее на автосалоне в Сеуле Kia представила прототип большого кроссовера Mohave Masterpiece. На нём показали, как можно адаптировать новую стилистику марки и современные технологии к сегменту полноразмерных внедорожников. Например, передняя часть концепта — это новое прочтение фирменного «носа тигра», но с «бесшовной» интеграцией диодных фар в решетку радиатора.