Kia везет в Нью-Йорк новый кроссовер Habaniro

По словам западных журналистов, внешность прототипа Kia была раскрыта в информационной рассылке Нью-Йоркского автосалона. При этом никаких подробностей о Habaniro не сообщалось. Сходства с другими концептами южнокорейской марки, в том числе Imagine by Kia с 21-м дисплеем, также найти не удалось. У нового кроссовера нет даже главного элемента — фирменного «носа тигра».