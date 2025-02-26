Российский офис Kia снова ищет сотрудников в России

В вакансиях отмечено, что оба сотрудника должны будут заниматься поддержкой дилерских центров Kia, которые все еще работают. Так что поиск не означает скорого возвращения «корейцев» в Россию, о котором начали говорить после недавних внешнеполитических событий.

Появились слухи и о возвращении Hyundai. Однако компания их уже опровергла: по словам ее представителя, после продажи российского завода Hyundai не предпринимала никаких шагов по возобновлению бизнеса в России. «Мы бы хотели, чтобы подобные статьи, не соответствующие фактам, перестали выходить», — добавили в Hyundai. Опцион на обратный выкуп завода под Санкт-Петербургом у холдинга AGR действует до конца 2025 года.