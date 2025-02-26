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Опубликовано 26 февраля 2025, 10:10
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Российский офис Kia снова ищет сотрудников в России

Но это не говорит о возвращении марки в страну
У российского офиса Kia появились новые вакансии. Компания Kia Russia & CIS после длительного затишья начала поиск новых сотрудников — технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу. Такие вакансии обнаружил Telegram-канал «Русский автомобиль» на hh.ru. Место работы — главный офис представительства Kia возле станции метро Павелецкая в Москве.
Российский офис Kia снова ищет сотрудников в России
© Виталий Тимкив / РИА Новости
Мария Руцкая

В вакансиях отмечено, что оба сотрудника должны будут заниматься поддержкой дилерских центров Kia, которые все еще работают. Так что поиск не означает скорого возвращения «корейцев» в Россию, о котором начали говорить после недавних внешнеполитических событий.

Появились слухи и о возвращении Hyundai. Однако компания их уже опровергла: по словам ее представителя, после продажи российского завода Hyundai не предпринимала никаких шагов по возобновлению бизнеса в России. «Мы бы хотели, чтобы подобные статьи, не соответствующие фактам, перестали выходить», — добавили в Hyundai. Опцион на обратный выкуп завода под Санкт-Петербургом у холдинга AGR действует до конца 2025 года.

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Более обоснованными кажутся разговоры о возвращении Renault: по крайней мере, такую возможность не исключил сам руководитель французской марки Лука де Мео. Он отметил, однако, что для Renault это не приоритетная задача. АвтоВАЗ в ответ оценил затраты Renault в случае обратного выкупа Lada — они превысят 100 миллиардов рублей.