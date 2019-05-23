Kia показала интерьер конкурента Hyundai Creta

Внешний дизайн нового кроссовера Kia основан на концепте SP Signature, который представили в этом году на автосалоне в Сеуле. Так, по словам компании, будут выглядеть будущие глобальные модели. При этом большинство стилистических решений шоу-кара решено перенести на серийный автомобиль.