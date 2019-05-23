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11:16

Kia показала интерьер конкурента Hyundai Creta

Продажи кроссовера в Южной Корее начнутся до конца года

Компания Kia показала эскиз интерьера нового маленького кроссовера, который будет конкурировать за покупателей с Hyundai Creta. Новинка получит 10,25-дюймовый центральный дисплей и систему фоновой подсветки Sound Mood Lighting.

Kia отмечает, что оформление передней панели и всего салона в целом ориентировано на молодых покупателей. Их должны привлечь высококачественные материалы отделки и стильные элементы декора, например, металлические акценты на дефлекторах вентиляции. Также частью интерьера станет система Sound Mood Lighting, позволяющая выбирать цвета фоновой подсветки.

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Внешний дизайн нового кроссовера Kia основан на концепте SP Signature, который представили в этом году на автосалоне в Сеуле. Так, по словам компании, будут выглядеть будущие глобальные модели. При этом большинство стилистических решений шоу-кара решено перенести на серийный автомобиль.

Продажи конкурента Hyundai Creta в Южной Корее начнутся до конца этого года. Следом за этим модель появится и на других рынках. Однако продавать её в Европе Kia не планирует.

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