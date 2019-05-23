Kia показала интерьер конкурента Hyundai Creta

Kia отмечает, что оформление передней панели и всего салона в целом ориентировано на молодых покупателей. Их должны привлечь высококачественные материалы отделки и стильные элементы декора, например, металлические акценты на дефлекторах вентиляции. Также частью интерьера станет система Sound Mood Lighting, позволяющая выбирать цвета фоновой подсветки.
Внешний дизайн нового кроссовера Kia основан на концепте SP Signature, который представили в этом году на автосалоне в Сеуле. Так, по словам компании, будут выглядеть будущие глобальные модели. При этом большинство стилистических решений шоу-кара решено перенести на серийный автомобиль.
Продажи конкурента Hyundai Creta в Южной Корее начнутся до конца этого года. Следом за этим модель появится и на других рынках. Однако продавать её в Европе Kia не планирует.