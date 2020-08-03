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Посмотрите, как новые седаны Kia K5 прыгают через десятиметровый трамплин

Для промоушена нового K5 в США фирма Kia задействовала каскадёров

© Kia
Сергей Ильин
Американский офис Kia нестандартно подошёл к рекламной кампании, посвящённой бизнес-седану K5. Корейский автопроизводитель поделился эффектным видеороликом, на котором запечатлён прыжок двух Kia K5 через десятиметровый трамплин, в то время как третий седан делает между рампами полицейский разворот.

Впечатляющий трюк выполняли профессиональные водители на модернизированных Kia K5 GT. Чтобы спортседаны Kia длиной 4,9 метра могли пролететь между рампами, инженеры максимально облегчили конструкцию и установили каркас безопасности.

Известно, что модернизированные Kia K5 будут задействованы в целой серии экстремальных роликов, а прыжок через трамплин станет первой частью многосерийного промоушена Kia в США. Маркетологи корейской фирмы утверждают, что «кампания по продвижению Kia K5 будет такой же динамичной и насыщенной, как сам автомобиль».

Корейский концерн Hyundai-Kia не в первый раз эксплуатирует тему трюков, продвигая спортивные седаны в Северной Америке. Год назад в похожем стиле обыгрывался спортивный характер «премиального» седана Genesis G70.

Линейка Kia K5 для российского и американского рынка будет отличаться: в нашей стране пока не планируется продавать полноприводные модификации бизнес-седана и топ-версию GT. Полный прайс-лист на обычные K5 калининградской сборки обнародуют в ходе онлайн-презентации на следующей неделе.