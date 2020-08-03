Посмотрите, как новые седаны Kia K5 прыгают через десятиметровый трамплин

Корейский концерн Hyundai-Kia не в первый раз эксплуатирует тему трюков, продвигая спортивные седаны в Северной Америке. Год назад в похожем стиле обыгрывался спортивный характер «премиального» седана Genesis G70.

Линейка Kia K5 для российского и американского рынка будет отличаться: в нашей стране пока не планируется продавать полноприводные модификации бизнес-седана и топ-версию GT. Полный прайс-лист на обычные K5 калининградской сборки обнародуют в ходе онлайн-презентации на следующей неделе.