Посмотрите, как новые седаны Kia K5 прыгают через десятиметровый трамплин

Впечатляющий трюк выполняли профессиональные водители на модернизированных Kia K5 GT. Чтобы спортседаны Kia длиной 4,9 метра могли пролететь между рампами, инженеры максимально облегчили конструкцию и установили каркас безопасности.
Известно, что модернизированные Kia K5 будут задействованы в целой серии экстремальных роликов, а прыжок через трамплин станет первой частью многосерийного промоушена Kia в США. Маркетологи корейской фирмы утверждают, что «кампания по продвижению Kia K5 будет такой же динамичной и насыщенной, как сам автомобиль».
Корейский концерн Hyundai-Kia не в первый раз эксплуатирует тему трюков, продвигая спортивные седаны в Северной Америке. Год назад в похожем стиле обыгрывался спортивный характер «премиального» седана Genesis G70.
Линейка Kia K5 для российского и американского рынка будет отличаться: в нашей стране пока не планируется продавать полноприводные модификации бизнес-седана и топ-версию GT. Полный прайс-лист на обычные K5 калининградской сборки обнародуют в ходе онлайн-презентации на следующей неделе.