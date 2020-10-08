Новый Kia Mohave в России: известна дата старта продаж

В России рамный внедорожник предложат с безальтернативным дизельным двигателем V6 объёмом 3,0 литра, который выдаёт 249 лошадиных сил. Он сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с многодисковой муфтой подключения передней оси.

Новый Mohave получил модернизированную электронную систему управления полным приводом с несколькими режимами работы для движения по грязи, песку и снегу. Из других технических нововведений – новый рулевой механизм с электроусилителем на рейке, как у прочих моделей марки.