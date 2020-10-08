Новый Kia Mohave в России: известна дата старта продаж

В России рамный внедорожник предложат с безальтернативным дизельным двигателем V6 объёмом 3,0 литра, который выдаёт 249 лошадиных сил. Он сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с многодисковой муфтой подключения передней оси.
Новый Mohave получил модернизированную электронную систему управления полным приводом с несколькими режимами работы для движения по грязи, песку и снегу. Из других технических нововведений – новый рулевой механизм с электроусилителем на рейке, как у прочих моделей марки.
Kia
В представительстве Kia заявили, что «новый Mohave уже обрел огромную популярность и за прошедшие месяцы, несколько раз обновил рекорды продаж модели в Корее».
Сборку нового Mohave для России организовали на калининградском заводе «Автотор» – производство запустили 30 сентября. Подробности о комплектациях и цены на модель озвучат в ближайшие недели.
Kia
Предшественник Mohave по-прежнему присутствует на российском сайте Kia в списке доступных для покупки моделей, цены на него начинаются от трёх миллионов рублей. С большой долей вероятности, новый Mohave окажется дороже.
В ближайшее время в продажу поступит ещё одна новинка Kia – кроссовер Sorento четвёртого поколения, который также собирают в Калининграде. Цены на новинку уже известны. На старте продаж модель можно будет купить с бензиновым или дизельным мотором, автоматической коробкой передач или «роботом», а также с передним либо полным приводом на выбор. Цены варьируются от 2 149 900 до 3 149 900 рублей.