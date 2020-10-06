Новый Kia Sorento для России: известны цены и комплектации

На первом этапе для новинки заявлены бензиновый «атмосферник» объёмом 2,5 литра мощностью 180 лошадиных сил (232 Нм) и дизель 2.2 CRDi мощностью 199 сил и 440 Нм момента. Бензиновый мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом, а дизельный агрегат – с восьмидиапазонным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. С бензиновым двигателем кроссовер может иметь как передний привод, так и привод на все колеса, дизельные версии представлены только в полноприводном исполнении.
Фото: Kia
Sorento нового поколения будет доступен в восьми комплектациях: Classic только в переднеприводном исполнении, Comfort с бензиновым мотором и полным приводом, Luxe и Prestige предлагаются и с бензиновым, и с дизельным мотором; топовые исполнения Premium и Premium+ доступны с безальтернативным дизельным двигателем.
Ниже приведены цены и комплектации для Sorento на старте продаж.
|Комплектация
|2.5 MPI (180 л.с.) 2WD AT6
|2.5 MPI (180 л.с.) 4WD AT6
|2.2 CRDI (199 л.с.) 4WD DCT8
|Classic
|2 149 900
|-
|-
|Comfort
|-
|2 309 900
|-
|Luxe
|-
|2 439 900
|2 589 900
|Prestige
|-
|2 649 900
|2 799 900
|Premium
|-
|-
|2 999 900
|Premium +
|-
|-
|3 149 900
В зависимости от уровня исполнения, Sorento получит 17- либо 18-дюймовые диски. Уже в базе кроссовер укомплектуют рефлекторными светодиодными фарами, системой курсовой устойчивости, ассистентом торможения, помощников при старте на подъёме и на спуске, интегрированной системой активного управления, а также функцией напоминания о пассажирах на заднем ряду. В список штатного оборудования также входит мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay/Android Auto и дисплеем с диагональю восемь дюймов.
Фото: Kia
На консоли предусмотрены три USB-разъёма – один для подключения мультимедийных носителей, два – для зарядки мобильных устройств пользователей. Для пассажиров второго ряда разъемы интегрированы в боковины спинок передних сидений, а ещё один расположен рядом с воздуховодами на центральном тоннеле. Кроме того, в задней части салона предусмотрено две 12-вольтовые розетки. Для всех комплектаций, кроме стандартной, заявлен подогрев сидений второго ряда.
В выданном ранее Одобрении типа транспортного средства на модель был указан ещё один двигатель – 3,5-литровый «атмосферник» V6, которому также положена новая трансмиссия, восьмискоростной гидромеханический «автомат». Этот мотор работает на бензине с октановым числом 92 и развивает до 249 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента. Вероятно, такая модификация появится на рынке позже.