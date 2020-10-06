Новый Kia Sorento для России: известны цены и комплектации

Sorento нового поколения будет доступен в восьми комплектациях: Classic только в переднеприводном исполнении, Comfort с бензиновым мотором и полным приводом, Luxe и Prestige предлагаются и с бензиновым, и с дизельным мотором; топовые исполнения Premium и Premium+ доступны с безальтернативным дизельным двигателем.

Ниже приведены цены и комплектации для Sorento на старте продаж.