Kia готовит премьеру нового кроссовера

Seltos – это глобальный кроссовер, который, в том числе, будет продаваться в России. Ожидается, что до нашего рынка автомобиль доберется с бензиновым двухлитровым «атмосферником» мощностью 149 лошадиных сил либо 177-сильным турбомотором объемом 1,6 литра. Пару двигателям составят вариатор или «робот». Привод – передний либо полный. Производство кроссовера наладят на калининградском «Автоторе». Старт продаж запланирован на 2020 год.
Презентации Seltos уже прошли в Индии и Южной Корее. Помимо перечисленных моторов кроссовер также можно заказать с турбодизелем 1.6 с непосредственным впрыском, выдающим 134 силы. Кроме того, глобальная модель может комплектоваться шестидиапазонным «автоматом».
Что же касается премьеры модели в Лос-Анджелесе, то это может быть, например, спортивная версия, отличающаяся от стандартного кроссовера элементами дизайна. Впрочем, судить о наличии таковых по опубликованному тизеру затруднительно.