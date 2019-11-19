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13:20

Kia готовит премьеру нового кроссовера

Южнокорейский бренд показал тизер модели, которую привезет на автосалон в Лос-Анджелесе

© Kia Motors America
Компания Kia опубликовала на своей странице в Facebook первое изображение новинки, которая дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе 20 ноября. На первый взгляд, на снимке – уже представленный Kia Seltos, однако в этом случае неясно, с какой целью автопроизводитель «засекретил» автомобиль. Не исключено, что речь идет об особой версии модели.

Seltos – это глобальный кроссовер, который, в том числе, будет продаваться в России. Ожидается, что до нашего рынка автомобиль доберется с бензиновым двухлитровым «атмосферником» мощностью 149 лошадиных сил либо 177-сильным турбомотором объемом 1,6 литра. Пару двигателям составят вариатор или «робот». Привод – передний либо полный. Производство кроссовера наладят на калининградском «Автоторе». Старт продаж запланирован на 2020 год.

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Презентации Seltos уже прошли в Индии и Южной Корее. Помимо перечисленных моторов кроссовер также можно заказать с турбодизелем 1.6 с непосредственным впрыском, выдающим 134 силы. Кроме того, глобальная модель может комплектоваться шестидиапазонным «автоматом».

Kia Seltos

Что же касается премьеры модели в Лос-Анджелесе, то это может быть, например, спортивная версия, отличающаяся от стандартного кроссовера элементами дизайна. Впрочем, судить о наличии таковых по опубликованному тизеру затруднительно.

Источник: Facebook.com/KiaMotorsAmerica