Kia готовит премьеру нового кроссовера

Компания Kia опубликовала на своей странице в Facebook первое изображение новинки, которая дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе 20 ноября. На первый взгляд, на снимке – уже представленный Kia Seltos, однако в этом случае неясно, с какой целью автопроизводитель «засекретил» автомобиль. Не исключено, что речь идет об особой версии модели.