Новый коммерческий минивэн Kia PV5 полностью рассекречен

Дизайн Kia PV5 раскрыли до премьеры, и экстерьер оформлен в духе пикапа Tasman. В зависимости от типа кузова сзади могут быть распашные двери или подъёмная створка, предусмотрены разные варианты длины колёсной базы и высоты крыши. Сдвижные двери полагаются с двух бортов, можно заказать два или три ряда сидений, предусмотреть перегородку в кузове, доплатить за трёхместный диван спереди или даже отказаться от переднего правого кресла.