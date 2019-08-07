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14:44

Россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей за проржавевший Kia Rio

Южнокорейский бюджетник покрылся пятнами коррозии через два года после покупки

Жительница Орла выиграла дело против завода-изготовителя, предметом которого стал Kia Rio 2014 года. На момент покупки автомобиль стоил чуть более 600 тысяч рублей, что почти втрое меньше суммы, которую женщина отсудила у автопроизводителя. Однако ни истца, ни ответчика по делу эта цифра не устроила.

Поводом для подачи иска стало то, что Rio начал ржаветь уже через два года с момента покупки, причем сразу в нескольких местах: следы коррозии появились на передних стойках, багажной двери и на крыше. Женщина отдала машину на ремонт по гарантии, ржавчину устранили. Однако это помогло ненадолго – еще через два года на кузове вновь появились ржавые пятна.

Тогда владелица Rio потребовала у завода-изготовителя, петербургского «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», вернуть стоимость автомобиля, причем по ценам 2018 года – к этому моменту модель успела сменить поколение и значительно подорожала. Представители предприятия не удовлетворили ее требование и дело было передано в суд.

Жительница Орла намеревалась получить от компании 2,6 миллиона рублей – помимо стоимости машины, эта сумма включала штраф, неустойку, моральный вред и накладные расходы. Однако судья удовлетворил требование не полностью, обязав завод выплатить 1,56 миллиона рублей и забрать ржавый «Рио».

А у американцев другая проблема: например, жителям Калифорнии запретили самостоятельно ремонтировать автомобили в собственных гаражах.

Однако ни истец, ни ответчик по делу с решением судьи не согласились – женщина по причине того, что посчитала сумму выплат заниженной, а автопроизводитель – ровно из-за обратного. Они подали апелляцию, но Орловский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

Ранее другая автовладельца через суд добилась выплаты в размере 20 миллионов рублей за сломавшийся ключ электромобиля Tesla Model X. Причем экспертиза установила, что ключ перестал работать по вине водителя на него было оказано «некорректное физическое воздействие». Кроме того, поставщик электромобилей американского бренда в России, компания Moscow Tesla Club, был готов за свой счет транспортировать кроссовер в Германию для перепрошивки неисправной детали. Однако женщина отказалась и потребовала вернуть деньги.