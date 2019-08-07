Россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей за проржавевший Kia Rio

Поводом для подачи иска стало то, что Rio начал ржаветь уже через два года с момента покупки, причем сразу в нескольких местах: следы коррозии появились на передних стойках, багажной двери и на крыше. Женщина отдала машину на ремонт по гарантии, ржавчину устранили. Однако это помогло ненадолго – еще через два года на кузове вновь появились ржавые пятна.
Тогда владелица Rio потребовала у завода-изготовителя, петербургского «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», вернуть стоимость автомобиля, причем по ценам 2018 года – к этому моменту модель успела сменить поколение и значительно подорожала. Представители предприятия не удовлетворили ее требование и дело было передано в суд.
Жительница Орла намеревалась получить от компании 2,6 миллиона рублей – помимо стоимости машины, эта сумма включала штраф, неустойку, моральный вред и накладные расходы. Однако судья удовлетворил требование не полностью, обязав завод выплатить 1,56 миллиона рублей и забрать ржавый «Рио».
А у американцев другая проблема: например, жителям Калифорнии запретили самостоятельно ремонтировать автомобили в собственных гаражах.
Однако ни истец, ни ответчик по делу с решением судьи не согласились – женщина по причине того, что посчитала сумму выплат заниженной, а автопроизводитель – ровно из-за обратного. Они подали апелляцию, но Орловский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.
Ранее другая автовладельца через суд добилась выплаты в размере 20 миллионов рублей за сломавшийся ключ электромобиля Tesla Model X. Причем экспертиза установила, что ключ перестал работать по вине водителя – на него было оказано «некорректное физическое воздействие». Кроме того, поставщик электромобилей американского бренда в России, компания Moscow Tesla Club, был готов за свой счет транспортировать кроссовер в Германию для перепрошивки неисправной детали. Однако женщина отказалась и потребовала вернуть деньги.