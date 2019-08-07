Россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей за проржавевший Kia Rio

Поводом для подачи иска стало то, что Rio начал ржаветь уже через два года с момента покупки, причем сразу в нескольких местах: следы коррозии появились на передних стойках, багажной двери и на крыше. Женщина отдала машину на ремонт по гарантии, ржавчину устранили. Однако это помогло ненадолго – еще через два года на кузове вновь появились ржавые пятна.

Тогда владелица Rio потребовала у завода-изготовителя, петербургского «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», вернуть стоимость автомобиля, причем по ценам 2018 года – к этому моменту модель успела сменить поколение и значительно подорожала. Представители предприятия не удовлетворили ее требование и дело было передано в суд.