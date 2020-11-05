В России начали собирать хэтчбеки Kia Rio X

Kia Rio X отличает дизайн в стиле кроссовера, 195-миллиметровый дорожный просвет, а также новая задняя светотехнику с характерной «световой подписью». Вслед за обновленным седаном, хэтчбек обзавёлся объёмными бамперами, иной радиаторной решеткой, воздухозаборником большего размера, новыми противотуманками и фарами со «слезами» ходовых огней. В салоне появилась современная мультимедийная система с расширенными возможностями.

Гамма двигателей Rio X для российского рынка осталась прежней. Она включает бензиновые четырехцилиндровые «атмосферники» объемом 1,4 или 1,6 литра, которые выдают 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Пару им составляет шестиступенчатая «механика» или автомат с таким же количеством передач.