Kia показала, каким будет новый кроссовер для России

В ролике показаны детали экстерьера модели: светодиодные фары, фонари и решетка радиатора. Полностью компания Kia дизайн пока не раскрывает, несмотря на то, что в конце мая внешность автомобиля была рассекречена шпионами: они сфотографировали Seltos без камуфляжа во время съемки кроссовера для рекламных материалов.
Кроме того, уже известно, что в салоне кроссовера появится 10,25-дюймовый центральный дисплей, высококачественные материалы отделки и стильные элементы декора, а также новая система фоновой подсветки Sound Mood Lighting.
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Целевой аудиторией для новой модели в Kia видят миллениалов, людей, родившихся после 1981 года.
В Южной Корее модель появится к концу года. В 2020-м Seltos планируется начать продавать в России.