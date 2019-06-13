Kia показала, каким будет новый кроссовер для России

В ролике показаны детали экстерьера модели: светодиодные фары, фонари и решетка радиатора. Полностью компания Kia дизайн пока не раскрывает, несмотря на то, что в конце мая внешность автомобиля была рассекречена шпионами: они сфотографировали Seltos без камуфляжа во время съемки кроссовера для рекламных материалов.