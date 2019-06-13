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15:05

Kia показала, каким будет новый кроссовер для России

Появился тизер модели Seltos

Компания Kia опубликовала видео-тизер нового кроссовера под названием Seltos. В 2020 году этот автомобиль доберется и до российского рынка.
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В ролике показаны детали экстерьера модели: светодиодные фары, фонари и решетка радиатора. Полностью компания Kia дизайн пока не раскрывает, несмотря на то, что в конце мая внешность автомобиля была рассекречена шпионами: они сфотографировали Seltos без камуфляжа во время съемки кроссовера для рекламных материалов.

Кроме того, уже известно, что в салоне кроссовера появится 10,25-дюймовый центральный дисплей, высококачественные материалы отделки и стильные элементы декора, а также новая система фоновой подсветки Sound Mood Lighting.

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Шпионские фотографии Kia Seltos

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