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11:53

Имя для нового кроссовера Kia позаимствовали из мифологии

Новая глобальная модель марки будет называться Seltos

Компания Kia раскрыла имя новой глобальной модели, которая будет продаваться в том числе и в России. Это кроссовер Seltos, аналог Hyundai Creta, имя которого восходит к древнегреческой мифологии. Внешность новинки уже раскрыли на шпионских снимках.
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Согласно пресс-службе Kia, название кроссовера основано на легенде о Кельте (Celtos), сыне Геракла и прародителе народа кельтов. При этом древнеримский историк Аппиан считал, что отцом Кельта на самом деле был циклоп-великан Полифем, сын бога Посейдона и морской нимфы. Букву С в названии кроссовера заменили на S, которая должна намекать на скорость (speed) и спортивный характер (sportiness).

Как будет выглядеть Kia Seltos уже не секрет — недавно автомобиль сфотографировали без какого-либо камуфляжа. Дизайн новинки основан на концепте SP Signature, и в будущем похожую стилистику адаптируют ко всей глобальной линейке южнокорейской марки. У Seltos будут многосекционные светодиодные фары, «невидимые» задние стойки с металлическим декором и двухцветный окрас кузова.

Продажи Kia Seltos на родном для компании рынке начнутся до конца года. Затем модель появится в других странах, но представлять её в Европе Kia не планирует. По предварительной информации, в 2020 году Seltos доберется до России.

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