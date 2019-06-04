Имя для нового кроссовера Kia позаимствовали из мифологии

Согласно пресс-службе Kia, название кроссовера основано на легенде о Кельте (Celtos), сыне Геракла и прародителе народа кельтов. При этом древнеримский историк Аппиан считал, что отцом Кельта на самом деле был циклоп-великан Полифем, сын бога Посейдона и морской нимфы. Букву С в названии кроссовера заменили на S, которая должна намекать на скорость (speed) и спортивный характер (sportiness).

Как будет выглядеть Kia Seltos уже не секрет — недавно автомобиль сфотографировали без какого-либо камуфляжа. Дизайн новинки основан на концепте SP Signature, и в будущем похожую стилистику адаптируют ко всей глобальной линейке южнокорейской марки. У Seltos будут многосекционные светодиодные фары, «невидимые» задние стойки с металлическим декором и двухцветный окрас кузова.