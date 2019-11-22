Новая Kia Optima: раскрыт дизайн интерьера и гамма двигателей

Интерьер Optima поменялся кардинально: передняя панель оформлена в цифровом стиле, пересмотрена архитектура центрального тоннеля, на котором привычный рычаг трансмиссии уступил место шайбе. У самых богатых версий приборы отображаются на цифровом 12,3-дюймовом дисплее, управление развлекательным комплексом осуществляется через 10,25-дюймовый сенсорный экран или с помощью голосовых сообщений.

Гамма силовых агрегатов для внутреннего рынка знакома по соплатформенной «Сонате» восьмого поколения. На старте продаж Optima будет доступна в четырёх версиях: с 2,0-литровым атмосферным 160-сильным мотором семейства Smart Stream, с тем же двигателем, адаптированным для газового топлива с отдачей 146 лошадиных сил, со 180-сильной «турбочетвёркой» 1.6 T-GDI, а также в гибридном исполнении мощностью 195 лошадиных сил. Электрифицированная Optima основана на атмосферной модификации и укомплектована солнечной батареей, подзаряжающей тяговый аккумулятор.

Вопреки слухам, все «Оптимы» сохранили классическую автоматическую трансмиссию и передний привод: комплектации с безнаддувным двигателем агрегатируются шестидиапазонным автоматом, версия с турбомотором получила более современный восьмидиапазонный. Модификации с полным приводом пока не заявлены.