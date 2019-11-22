Новая Kia Optima: раскрыт дизайн интерьера и гамма двигателей

Оформление экстерьера и габариты новой «Оптимы» Kia обнародовала на прошлой неделе. Седан пятого поколения получил спортивный кузов в стиле фастбек, прибавил 50 миллиметров в длине кузова и 25 миллиметров в колёсной базе. Теперь Optima крупнее Camry в актуальном кузове XV70: длина корейского автомобиля 4905 миллиметров, колёсная база — 2850 миллиметров. Топ-версии можно оснастить 19-дюймовыми колёсными дисками.
Фото: thekoreancarblog.com
Интерьер Optima поменялся кардинально: передняя панель оформлена в цифровом стиле, пересмотрена архитектура центрального тоннеля, на котором привычный рычаг трансмиссии уступил место шайбе. У самых богатых версий приборы отображаются на цифровом 12,3-дюймовом дисплее, управление развлекательным комплексом осуществляется через 10,25-дюймовый сенсорный экран или с помощью голосовых сообщений.
Гамма силовых агрегатов для внутреннего рынка знакома по соплатформенной «Сонате» восьмого поколения. На старте продаж Optima будет доступна в четырёх версиях: с 2,0-литровым атмосферным 160-сильным мотором семейства Smart Stream, с тем же двигателем, адаптированным для газового топлива с отдачей 146 лошадиных сил, со 180-сильной «турбочетвёркой» 1.6 T-GDI, а также в гибридном исполнении мощностью 195 лошадиных сил. Электрифицированная Optima основана на атмосферной модификации и укомплектована солнечной батареей, подзаряжающей тяговый аккумулятор.
Вопреки слухам, все «Оптимы» сохранили классическую автоматическую трансмиссию и передний привод: комплектации с безнаддувным двигателем агрегатируются шестидиапазонным автоматом, версия с турбомотором получила более современный восьмидиапазонный. Модификации с полным приводом пока не заявлены.
Фото: Главный дизайнер Kia Карим Хабиб около новой Optima
В пятом поколении Optima отличилась улучшенной шумоизоляцией: к примеру, передние стёкла сделаны двухслойными. Седан обзавёлся передовыми ассистентами активной безопасности: есть система контроля полосы, мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль. В оснащение входят девять эирбэгов, встроенный видеорегистратор и диодная оптика. Особая фишка — дистанционная парковка со смартфона. Автомобиль можно будет «закатить» в узкий проезд, пользуясь мобильным устройством.
На корейском рынке новая Optima уже доступна к заказу. Дипапзон стартовых цен от 20 миллионов 900 тысяч вон (около 1,13 миллиона рублей по текущему курсу) за газовую версию для корпоративных парков до 27 миллионов 490 тысяч вон (1,49 миллиона рублей) за гибридный 195-сильный седан.
До России Optima пятого поколения доберётся в 2020 году. Вероятнее всего, новые двигатели на нашем рынке модель не получит, как это случилось с Hyundai Sonata.