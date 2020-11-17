Kia отложила старт продаж дизельного Sorento в России

В свежем пресс-релизе южнокорейская марка не раскрыла причину переноса сроков, отметив лишь, что решение продиктовано стремлением «обеспечить высочайший уровень качества автомобилей». Первая партия дизельных Sorento, выпущенных на российский рынок, уже была проинспектирована специалистами. В результате было решено продолжить изучение возникшей проблемы и остановить поставки дилерам.
«Совместно с дилерскими предприятиями мы контактируем с каждым из клиентов, затронутых данной ситуацией, и работаем над индивидуальными решениями, которые наилучшим образом будут отвечать интересам каждого покупателя», – говорится в сообщении Kia.
Sorento вышел на рынок России 15 октября, а через неделю продажи «богатых» версий с дизелем и «роботом» были приостановлены. Тогда сообщалось, что из-за внезапного запрета Kia автосалоны отказывались выдавать россиянам уже оплаченные автомобили.
Тестируем в России Kia Sorento четвёртого поколения
На профильных форумах не получившие свои кроссоверы клиенты писали, что дилеры объясняют задержку необходимостью перепрошивки блока управления роботизированной коробки передач. Тогда они обещали, что правильное программное обеспечение будет установлено до конца октября. В то же время Kia связывала заминку с неожиданно высоким спросом на кроссовер и уверяла, что ситуация с поставками будет исправлена в ближайшее время.