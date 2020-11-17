Kia отложила старт продаж дизельного Sorento в России

На профильных форумах не получившие свои кроссоверы клиенты писали, что дилеры объясняют задержку необходимостью перепрошивки блока управления роботизированной коробки передач. Тогда они обещали, что правильное программное обеспечение будет установлено до конца октября. В то же время Kia связывала заминку с неожиданно высоким спросом на кроссовер и уверяла, что ситуация с поставками будет исправлена в ближайшее время.