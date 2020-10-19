Разбираем сильные и слабые стороны новейшего кроссовера Kia

Выходит, что новый Kia Sorento, получивший внутризаводское обозначение MQ4 — самый современный кроссовер в своём классе на сегодняшний день! Ведь это не рестайлинг и даже не глубокая модернизация прежней модели, а совершенно новая конструкция. В основе машины лежит платформа N3, на которой также построены свежие седаны Kia K5 и Hyundai Sonata. Она же отличает его от ближайшего родственника по концерну Hyundai-Kia — кроссовера Hyundai Santa Fe, базирующегося на платформе предыдущего поколения.

Благодаря широкому использованию высокопрочных сталей, кузов нового Sorento сбросил 21,3 килограмма, прибавив 12,3% в жёсткости на кручение. Впрочем, сама машина стала легче чисто символически — примерно на десять килограммов. Но к чёрту подробности! В конце концов, ездим-то мы не на платформах, а на автомобилях.