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14:52

Kia рассказала подробности о новом электрическом «Соуле»

Кроссовер может проехать почти 430 километров на одной зарядке

В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Kia Soul третьего поколения — в том числе его электрической версии. При этом появилась вся подробная информация об электромобиле.

Для Kia Soul третьего поколения, дебютировавшего осенью прошлого года, предусмотрено две версии, различающиеся емкостью батареи и отдачей мотора. Одна получила литий-ионную батарею емкостью 64 киловатт-часа и электромотор мощностью 150 киловатт (204 лошадиные силы). В смешанном цикле запас хода на одной зарядке у нее составляет 386 километров. В городском режиме — 427 километров, а в шоссейном — 336 километров.

Корейцам предложен и бензиновый вариант кроссовера, и электрический, тогда как в Европе будут продавать только электро-Соулы. На домашнем рынке модель носит название Kia Soul Booster.

У более доступной версии Slim — также литий-ионная батарея, но емкостью лишь 39,2 киловатт-часа. Мощность ее электромотора составляет 100 киловатт (136 лошадиных сил). Такая машина, по данным Kia, заметно легче — 1555 килограммов против 1695, и потому отличается чуть меньшим расходом электроэнергии.

Но запас хода из-за меньшей емкости батареи скромнее: 250 километров в смешанном цикле. По городу одной зарядки хватит на 279 километров, на шоссе — на 214 километров.

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Точно такой же выбор между батареями на 64 или 39,2 киловатт-часа доступен для электромобиля Kia Niro EV. Электрическая версия была и у «Соула» второго поколения, но емкость его батареи составляла лишь 30 киловатт-часов.

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В решетке охлаждения у электромобиля установлены активные жалюзи

Батарея нового «Соула» получила жидкостную систему охлаждения, вместо воздушной на модели предыдущего поколения. Кроме того, в Kia заявляют, что им удалось повысить эффективность электромоторов в режимах малых нагрузок. Одна из мер — использование подшипников со сниженным сопротивлением.

Бортовая электроника позволяет выбрать один из четырех режимов движения: максимально экономичный Eco+, «просто экономичный» Eco, Normal и Sport. Кроме того, водитель может при помощи подрулевых лепестков выбирать силу рекуперативного торможения. Предусмотрено четыре позиции, от 0 до 3, причем в последней машиной можно управлять, обращаясь к педали тормоза лишь в экстренных случаях.

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Селектор режимов движения выполнен в виде поворотной шайбы

Для модели также доступна новая мультимедиа-система UVO 3.0 c экраном диагональю 10,25 дюйма. Зашитая в нее навигация позволяет зарезервировать временной слот на зарядной станции и в зависимости от маршрута выбрать, насколько требуется зарядить батарею. При использовании мощного 100-киловаттного зарядного устройства полностью зарядить машину с большой батареей можно за 54 минуты.

Компания Kia уже получила в Корее 4000 предзаказов на новый электромобиль, и планирует продать в этом году 20 000 машин. Предлагается две комплектации — Prestige и Nobless, цены в Южной Корее начинаются от 46 000 000 вон (2 705 600 рублей).

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