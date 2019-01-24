Kia рассказала подробности о новом электрическом «Соуле»

У более доступной версии Slim — также литий-ионная батарея, но емкостью лишь 39,2 киловатт-часа. Мощность ее электромотора составляет 100 киловатт (136 лошадиных сил). Такая машина, по данным Kia, заметно легче — 1555 килограммов против 1695, и потому отличается чуть меньшим расходом электроэнергии.

Но запас хода из-за меньшей емкости батареи скромнее: 250 километров в смешанном цикле. По городу одной зарядки хватит на 279 километров, на шоссе — на 214 километров.