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19:09

В Европе новый Kia Soul остался без бензиновых моторов

Компания показала версию кроссовера для европейского рынка

Компания Kia опубликовала фотографии европейской модификации кроссовера Soul нового поколения. В Европе марка намерена продавать только электрический вариант модели, тогда как в США у нее будут еще и два бензиновых мотора.

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Электрический «Соул» получит 204-сильный электродвигатель и комплект литий-полимерных батарей емкостью 64 киловатт-часа. Запас хода автомобиля пока не сообщается – в компании обещают назвать все характеристики модели в начале следующего года.

Для сравнения, кроссовер Kia Niro, который предлагается с точно такой же силовой установкой, может разгоняться до «сотни» за 7,8 секунды и проезжать без подзарядки почти 400 километров. При этом в случае использования мощной 100-киловаттной зарядки аккумуляторы машины можно «заправить» на 80 процентов за 54 минуты.

В Европе Kia Soul будет предлагаться в двух модификациях, включая топовую Designer Collection. Она предполагает наличие двухцветной окраски кузова, аудиосистемы Harman Kardon с 10 динамиками и усилителем, кожаную отделку салона.

Для европейского рынка кроссоверы будут собирать в Корее. Поставки машин начнутся в первой половине 2019 года. Сейчас Soul второго поколения доступен в Европе с бензиновыми моторами мощностью 132 и 204 силы, а также со 110-сильной электрической силовой установкой.

В США, помимо электрической силовой установки, для нового «Соула» также доступны 149- и 204-сильные бензиновые моторы. Кроме того, модель получила «спортивный» и «внедорожный» варианты – GT-Line и X-Line.

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