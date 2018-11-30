В Европе новый Kia Soul остался без бензиновых моторов

Для сравнения, кроссовер Kia Niro, который предлагается с точно такой же силовой установкой, может разгоняться до «сотни» за 7,8 секунды и проезжать без подзарядки почти 400 километров. При этом в случае использования мощной 100-киловаттной зарядки аккумуляторы машины можно «заправить» на 80 процентов за 54 минуты.