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15:47

Kia Sportage лишится дизельной версии в России

Модификация на «тяжелом» топливе не пользуется популярностью на рынке

Как стало известно «Мотору», с 2020 модельного года Kia прекращает продажи модели Sportage с дизельным двигателем объемом 2,0 литра. Пока же такой кроссовер доступен на рынке с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом и стоит 2 304 900 рублей.

Если говорить о приводе, то 54 процентов проданных кроссоверов укомплектованы системой полного привода и 46 процентов – с приводом на передние колеса. Наиболее востребованный тип трансмиссии – автоматическая (85 процентов). Еще 15 процентов приходится на «механику».

Что же касается комплектаций, что 41 процент россиян приобретают Luxe (от 1 664 900 рублей). В остальном предпочтения распределяются следующим образом: 22 процента – Comfort (от 1 614 900 рублей), 10 процентов – спецсерии (от 1 764 900 рублей), девять процентов – Prestige (от 1 829 900 рублей), восемь и пять процентов – Classic RS и Classic соответственно (от 1 389 900 рублей), а на Premium и GT Line, которые стоят от 1 829 900 и 2 149 900 рублей приходится всего три и два процента.

В планах компании на 2020 год запуск двух новинок в России. Это компактный кроссовер Seltos и внедорожник Mohave. Производство последнего будет осуществляться методом крупноузловой сборки на мощностях калининградского «Автотора».