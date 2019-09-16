Kia Sportage лишится дизельной версии в России

Если говорить о приводе, то 54 процентов проданных кроссоверов укомплектованы системой полного привода и 46 процентов – с приводом на передние колеса. Наиболее востребованный тип трансмиссии – автоматическая (85 процентов). Еще 15 процентов приходится на «механику».

Что же касается комплектаций, что 41 процент россиян приобретают Luxe (от 1 664 900 рублей). В остальном предпочтения распределяются следующим образом: 22 процента – Comfort (от 1 614 900 рублей), 10 процентов – спецсерии (от 1 764 900 рублей), девять процентов – Prestige (от 1 829 900 рублей), восемь и пять процентов – Classic RS и Classic соответственно (от 1 389 900 рублей), а на Premium и GT Line, которые стоят от 1 829 900 и 2 149 900 рублей приходится всего три и два процента.