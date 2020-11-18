Новый Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа

Kia Sportage пятого поколения должны были представить еще в первой половине 2020 года, однако затем мировую премьеру отложили на весну 2021 года. При этом китайская версия, которую покажут уже 22 ноября, отличатся от глобального Sportage и даже называется чуть иначе – Sportage Ace.

Китайский Sportage Ace вытянулся в длину на 40 миллиметров, получил принципиально новую радиаторную решетку и оптику, выполненную в стиле нового Sorento. Задние фонари теперь прямоугольные, с парой параллельных вертикальных полос, а на порогах и бамперах появился декоративный оранжевый элемент.