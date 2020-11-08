Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за 10 месяцев 2020 года

На последнем месте в рейтинге самых любимых кроссоверов россиян за 10 месяцев текущего года оказался Tucson. Модель третьего поколения получила важный апгрейд в 2020 году: специальную версию с комплексом «Яндекс.Авто», в который входят «Яндекс.Навигатор» и голосовой ассистент Алиса. Модель предлагается с двухлитровым мотором мощностью 150 сил, бензиновым агрегатом 2.4 (184 сил) и дизелем 2.0 (185 сил). Привод — передний либо полный, коробка передач — шестиступенчатая «механика», шестидиапазонный либо восьмидиапазонный автомат. Начальная стоимость кроссовера — 1 639 000 рублей.

Продажи модели за 10 месяцев составили 16 275 экземпляров. Рекордным месяцем стал октябрь (2 564 штуки), а худшим — апрель (303 штуки).

Между тем, в сентябре 2020 года дебютировал революционный Tucson четвертого поколения. Модель ждут в том числе в России, однако когда это произойдёт, пока неизвестно: вряд ли раньше 2021 года.