Рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за 10 месяцев 2020 года

10 место: Hyundai Tucson
На последнем месте в рейтинге самых любимых кроссоверов россиян за 10 месяцев текущего года оказался Tucson. Модель третьего поколения получила важный апгрейд в 2020 году: специальную версию с комплексом «Яндекс.Авто», в который входят «Яндекс.Навигатор» и голосовой ассистент Алиса. Модель предлагается с двухлитровым мотором мощностью 150 сил, бензиновым агрегатом 2.4 (184 сил) и дизелем 2.0 (185 сил). Привод — передний либо полный, коробка передач — шестиступенчатая «механика», шестидиапазонный либо восьмидиапазонный автомат. Начальная стоимость кроссовера — 1 639 000 рублей.
Продажи модели за 10 месяцев составили 16 275 экземпляров. Рекордным месяцем стал октябрь (2 564 штуки), а худшим — апрель (303 штуки).
Между тем, в сентябре 2020 года дебютировал революционный Tucson четвертого поколения. Модель ждут в том числе в России, однако когда это произойдёт, пока неизвестно: вряд ли раньше 2021 года.
Фото: Hyundai
9 место: Renault Kaptur
Renault Kaptur в 2020 году получил важное обновление: в гамму двигателей включили турбомотор TCe мощностью 150 лошадиных сил (250 Нм), который работает в паре с вариатором Jatco восьмого поколения. Этот же агрегат устанавливается и на Arkana. Альтернативой служит базовый «атмосферник» 1.6, развивающий 114 сил и 156 Нм, сочетающийся с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT7.
За десять месяцев было продано 16 629 «Каптюров», а рекорд по сложившейся традиции был установлен в октябре: 2 352 проданных кроссовера. Худший месяц — апрель, когда реализовали 428 машин.
Фото: Renault
8 место: Nissan X-Trail
С сентября в России продается Nissan X-Trail 2020 модельного года. Кроссовер можно купить с дизельным мотором объемом 1,6 литра (130 сил) либо бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5, которые выдают 144 и 171 лошадиную силу соответственно. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» либо обновлённый вариатор Xtronic CVT, причем последнюю перенастроили специально для российского рынка. Начальная цена модели — 1 779 000 рублей.
С января по октябрь X-Trail купили 16 700 россиян, а рекорд пришелся на второй месяц весны, когда было продано 2549 экземпляров. Продажи модели просели в апреле и мае — тогда удалось реализовать 358 и 796 машин соответственно.
Фото: Nissan
7 место: Nissan Qashqai
Qashqai, самая популярная модель марки Nissan в России, за десять месяцев 2020 года разошлась в количестве 18 319 экземпляров и заняла седьмую строчку рейтинга. Лучшим месяцем в году для него стал март — 2 422 проданных экземпляра. За рекордом последовали два месяца кризиса, вызванного пандемией: в апреле реализовали 358 машин, а в мае — 786 штук. К октябрю Qashqai вышел на докризисный уровень — продали 3 031 машину.
В ближайшие месяцы продажи Nissan Qashqai могут пойти в гору, так как 1 октября в России начались продажи кроссоверов 2020 модельного года. В числе новшеств: дополнительные опции комфорта, новый вариант комбинированной отделки, а также обновленный интерфейс головного устройства Nissan Connect, который позволяет подключиться к системе через Android Auto или Apple CarPlay и выводить на экран приложения «Яндекс.Навигатор» с экрана смартфона через программу «Яндекс.Авто». Цены начинаются от 1 413 000 рублей.
Фото: Nissan
6 место: Lada 4x4
2020 стал для российского внедорожника Lada 4x4 знаменательным: впервые за долгое время модель подверглась модернизации. Обновленный 4х4 получил новый салон и некоторые улучшения, в том числе шумо- и виброизоляции. После недавнего подорожания модель в трехдверном исполнении стоит от 559 900 рублей, а в пятидверном — от 624 900 рублей.
Отечественный внедорожник входит не только в десятку самых продаваемых автомобилей в стране, но и в рейтинг самых дешевых новых моделей. Этим и объясняется стабильный спрос: за десять месяцев дилеры Lada реализовали 22 690 экземпляров, в том числе рекордные 12 756 автомобилей в октябре. В апреле, худший для Lada 4x4 месяц, было продано 3 058 внедорожников.
Фото: Lada
5 место: Kia Sportage
Замыкает первую пятерку рейтинга популярных кроссоверов Kia Sportage с результатом 20 166 реализованных экземпляров (за десять месяцев). По состоянию на конец прошлого года, 54 процентов проданных Sportage были укомплектованы системой полного привода и 46 процентов имели привод на переднюю ось. Наиболее востребованный тип трансмиссии — автоматическая (85 процентов), а еще 15 процентов приходится на «механику».
С 2020 модельного года (фактически с осени 2019-го), Sportage не продается в России с дизельным двигателем объемом 2,0 литра. Так что в настоящее время модель доступна с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 сил и 2,4-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 184 силы. Цены начинаются от 1 544 900 рублей.
В нынешнем году на долю Kia Sportage выдалось сразу два неудачных месяца: в апреле продали всего 762 экземпляра, а в мае — 745 штук, причем в прочие месяцы спрос не опускался ниже 2,1 тысячи автомобилей. Рекорд был установлен в июле, когда россияне купили 3 750 машин.
Фото: Kia
4 место: Renault Duster
Duster уже вовсю готовится к смене поколения в России, а дореформенная модель по-прежнему пользуется стабильным спросом. Кроссовер комплектуется моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы соответственно, а также 1,5-литровым дизелем, и доступен как с передним приводом так и с полным. Цены начинаются от 840 тысяч рублей, что делает его самым доступным кроссовером в первой пятерке рейтинга.
В течение 2020 года у Renault Duster были взлеты и падения. Рекорд по продажам был установлен в марте — модель разошлась в количестве 3 268 штук. Этот результат почти удалось повторить в октябре, когда было продано 3 264 кроссовера. Самым провальным месяцем, как и у многих других, оказался апрель — тогда реализовали 975 машин. Всего за десять месяцев нынешнего года было продано 24 476 экземпляров.
Фото: Renault
3 место: Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan в ближайшее время ждет обновление: кроссовер получит подретушированную внешность и новое оборудование, включая свежую «мультимедийку», однако лишится дизельного мотора. Пока же модель занимает третью строчку в рейтинге самых продаваемых моделей в России с результатом 26 989 штук. Лучшим месяцем для кроссовера стал сентябрь (3626 проданных автомобилей), а худшим — май (1199 штук).
Актуальный Tiguan предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 1,4 и 2,0 литра мощностью 125 или 150 и 180 или 220 лошадиных сил соответственно, а единственный в линейке турбодизель 2.0 выдает 150 сил. Цены начинаются от 1 799 000 рублей.
Фото: Volkswagen
2 место: Toyota RAV4
В настоящее время в России продается Toyota RAV4 пятого поколения, его сборка организована в Санкт-Петербурге, где также собирают Camry. Кроссовер доступен с 2,0-литровым 149-сильным «атмосферником» семейства Dynamic Force с комбинированным впрыском и фазовращателем на впуске. Альтернативой служит мотор объемом 2,5 литра с отдачей 199 лошадиных сил. Привод — передний либо полный, причем последний доступен в двух вариациях: с муфтой подключения задней оси либо с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами и активной векторизацией тяги. Стартовая цена — от 1 885 000 рублей.
Кроссовер Toyota RAV4 — единственный бестселлер на российском рынке (который входит в топ-25 самых продаваемых моделей), продажи которого росли на фоне локдауна. Так, например, за январь-апрель дилеры реализовали 12 196 машин (на четыре тысячи больше, чем в 2019-м), а за январь-май — 13 422 экземпляра (+2,7 тысячи). Несмотря на это, апрель стал для RAV4 самым провальным месяцем — тогда продали всего 601 экземпляр. Впрочем, дилеры быстро наверстали упущенное и уже в октябре количество проданных в 2020 году RAV4 превысило отметку в 29,7 тысячи штук.
Фото: Toyota
1 место: Hyundai Creta
В течение всего 2019 года и десяти месяцев 2020 года Hyundai Creta удерживала первую строчку в рейтинге самых популярных кроссоверов на российском рынке. Модель продается в России с 2016 года, её сборка налажена на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. В начале марта, за читанные недели до локдауна, Hyundai представила обновленную Creta: кроссовер слегка изменился внешне и получил двухцветную окраску с черной крышей. Моторная гамма не изменилась и по-прежнему включает 1,6-литровый мотор мощностью 123 лошадиные силы и двухлитровый агрегат с отдачей 149,6 силы. Оба они работают как с «механикой», так и с автоматом, привод — передний либо полный. Цены начинаются от 1 042 000 рублей.
За десять месяцев 2020 года дилеры Hyundai продали 58 786 экземпляров Creta. Самым успешным месяцем для модели стал сентябрь, когда удалось реализовать 7 790 машин, а самым провальным — апрель, когда продали всего 1079 штук. Именно в этом месяце в России перестали работать заводы и автосалоны.
Фото: Hyundai
Вне рейтинга
За пределами топ-10 оказались три модели, которые при этом входят в список 25 самых продаваемых автомобилей в стране. Это Mazda CX-5, которая за 10 месяцев разошлась в количестве 15 434 экземпляров (цены — от 1 709 000 рублей), Skoda Kodiaq (от 1 634 000 рублей) с результатом 14 961 проданная машина, а также Mitsbishi Outlander (от 1 709 000 рублей). Продажи последнего составили 13 893 штуки.