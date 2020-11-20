Рабочие завода Kia в Южной Корее собрались бастовать из-за зарплат

Профсоюз сотрудников завода решил частично приостановить работу с 24 по 27 ноября, сообщил агентству его официальный представитель. Он добавил, что планы Kia по адаптации завода под сборку электрических автомобилей вызывают особые опасения у рабочих.

В июле следующего года Kia собирается запустить производство нового полностью «зеленого» автомобиля, схожего с бизнес-седаном K7, рассказал сотрудник. Модель будут выпускать на заводе в Хвасоне в Южной Корее.