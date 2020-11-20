Рабочие завода Kia в Южной Корее собрались бастовать из-за зарплат

Профсоюз сотрудников завода решил частично приостановить работу с 24 по 27 ноября, сообщил агентству его официальный представитель. Он добавил, что планы Kia по адаптации завода под сборку электрических автомобилей вызывают особые опасения у рабочих.
В июле следующего года Kia собирается запустить производство нового полностью «зеленого» автомобиля, схожего с бизнес-седаном K7, рассказал сотрудник. Модель будут выпускать на заводе в Хвасоне в Южной Корее.
«Сборка электрокаров требует на 30 процентов меньше рабочей силы по сравнению с производством автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Это неизбежно приведет к сокращению рабочих мест», – добавил член союза.
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В связи с этим сотрудники потребовали от руководства Kia Motors обеспечить долгосрочное сохранение работы и разместить производственные линии электрокаров непосредственно на заводах компании.
Кроме этого, недовольные рабочие попросили увеличить заработные платы, а также ввести надбавки, однако эти просьбы остались не услышанными. Взамен компания предложила иные льготы и премии, но профсоюз не согласился на условия. По данным Kia, в среднем за год работники получают 86 миллионов вон (5,9 миллиона рублей). Соответственно, средняя ежемесячная зарплата равна 7,2 миллиона вон или почти 491 тысяче рублей по текущему курсу.
В октябре появилась информация о заработках сотрудников российского АвтоВАЗа. Оказалось, что средняя зарплата на Волжском автозаводе составляет почти 42 тысячи рублей – это больше среднего показателя не только в Тольятти, но и по Самарской области.