Kia сделает из пикапа Tasman внедорожник для конкуренции с Land Cruiser

Компания Kia в некотором смысле вернулась к идее выпуска конкурента Toyota Land Cruiser. О такой машине говорили четыре года назад, но потом проект якобы свернули, чтобы сосредоточиться на приоритетных направлениях. И вот новый виток в этой истории.

По словам главы отдела планирования продукта Kia Australia Роланда Риверо, ему очень хотелось бы видеть рамник на «тележке» грядущего пикапа Tasman. Формально это просто пожелание, которое ничем не обзывает. Принимать решение будут на других уровнях, поэтому о сроках никто говорить не берётся.

Сам же Kia Tasman будет запущен только в следующем году, и приоритетными рынками для него станут Австралия и Новая Зеландия. Грузовичок построят на новой рамной платформе и оснастят дизелем 2.2 в паре с восьмидиапазонным автоматом. Позднее может появиться полностью электрическая версия. В конкуренты «Тасман» записали Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, которых тот превзойдет по грузоподъемности и буксировочным возможностям.