Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

Целевой аудиторией Seltos в Kia видят миллениалов, людей, родившихся после 1981 года. Их будет привлекать сочетание «современного дизайна, компактных размеров и просторного салона». В салоне кроссовера будет установлен 10,25-дюймовый центральный дисплей, производитель обещает высококачественные материалы отделки и стильные элементы декора, а также новую систему фоновой подсветки Sound Mood Lighting.

Продажи Kia Seltos в Южной Корее начнутся до конца года. Затем модель выйдет на другие рынки. Однако представлять её в Европе Kia не планирует. В 2020 году новинка доберется до России.