Kia представила два внедорожных варианта нового Sorento

«Внедорожные» концепты Sorento Yosemite Edition и Sorento Zion Edition построены мастерской LGE-CTE Motorsports из городка Сан Дима в Калифорнии. В их основе лежит версия Sorento X-Line, отличающаяся увеличенным до 211 миллиметров должным просветом (+25 мм), рейлингами, декором и дополнительным режимом «Снег» для полного привода. Двигатель — бензиновая 285-сильная (421 Нм) «турбочетвёрка» 2.5, работающая в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Имена для шоу-каров выбраны неслучайно. Они говорят не только о предполагаемом ареале машин, но и символизируют знаменитые национальные парки Америки: Зайон и Йосемити. Sorento Yosemite Edition окрашен в матовый зеленый Pine Green с глянцевыми и матовыми деталями экстерьера, Sorento Zion Edition — в песчаный Desert Sand. Оба получили кастомные накладки на колесные арки, 20-дюймовые колеса, шины с внешним диаметром 32 дюйма,защитные пластины на бамперах и порогах, а также багажники на крыше с дополнительным светом.
Цель постройки машин — представить новую продуктовую стратегию марки, фокус которой сместится в сторону внедорожных возможностей. Теперь кроссоверы, по крайней мере, Sorento, KIA будет позиционировать как trail-ready, то есть уже с завода подготовленные к съезду с асфальтированных покрытий и ориентированных на легкое бездорожье.
В России тем временем Kia пришлось отложить запуск дизельной версии Sorento. Компания заявила, что сдвигает сроки начала продаж, но без объяснения причин. По некоторым данным, проблема связана с перепрошивкой блока управления роботизированной коробки передач.