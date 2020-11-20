Kia представила два внедорожных варианта нового Sorento

Имена для шоу-каров выбраны неслучайно. Они говорят не только о предполагаемом ареале машин, но и символизируют знаменитые национальные парки Америки: Зайон и Йосемити. Sorento Yosemite Edition окрашен в матовый зеленый Pine Green с глянцевыми и матовыми деталями экстерьера, Sorento Zion Edition — в песчаный Desert Sand. Оба получили кастомные накладки на колесные арки, 20-дюймовые колеса, шины с внешним диаметром 32 дюйма,защитные пластины на бамперах и порогах, а также багажники на крыше с дополнительным светом.