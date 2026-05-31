Китайские электромобили оказались финансовой ловушкой для европейцев

Свежие данные немецкой группы оценки автомобилей DAT показывают, что китайские электромобили и подзаряжаемые гибриды обесцениваются в два раза быстрее, чем в среднем по отрасли. И скорость падения стоимости только увеличивается.

Это создает проблемы для всех участников рынка. Владельцы сталкиваются с болезненными цифрами при обмене автомобиля, производители рискуют нести убытки через программы гарантированного обратного выкупа, а лизинговые компании внезапно обнаруживают, что возвращаемые машины стоят гораздо меньше ожидаемого.

Мартин Вайс из DAT объяснил: «Недостаточно запустить хороший продукт». Брендам также нужны мощные системы поддержки, чтобы покупатели подержанных машин оставались уверенными в выборе спустя годы. Часть проблемы — неопределенность. Многие европейские покупатели сомневаются, останутся ли китайские бренды на рынке надолго. Опасения по поводу сервиса, запчастей и дилерских сетей заставляют осторожных покупателей дважды подумать.

Но страдают не только китайские бренды. Как недавно сообщила Financial Times, рынок электромобилей Великобритании также наблюдает падение остаточной стоимости по всем направлениям — отчасти из-за наплыва машин из Китая. По данным Indicata, средний трехлетний электромобиль в прошлом месяце стоил 38% от своей первоначальной цены (в Германии, Франции и Испании — 46%). Для сравнения: бензиновый автомобиль того же возраста в Великобритании сохранял 45% стоимости, а гибрид — 51%.

Производители находятся под огромным давлением, чтобы увеличить продажи электромобилей, поэтому многие предлагают огромные скидки на новые модели для достижения целей.

По иронии судьбы, быстрый технологический прогресс также вредит стоимости. Китайские бренды особенно быстро выпускают обновления, поэтому сегодняшний передовой электромобиль может внезапно устареть через несколько месяцев. Это отлично для инноваций, но губительно для попыток сохранить остаточную стоимость. отмечает Carscoops.

Читайте также:

Водителям рассказали, какие нововведения ждать от реформы техосмотра.

ГИБДД снова вернет в техосмотр.

Nio создала роскошную версию внедорожника за 4 млн рублей.