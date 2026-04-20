Опубликовано 20 апреля 2026, 19:091 мин.
Китайские грузовики Forland специально доработали по просьбам россиян
Грузовик Forland 12 пройдёт доработку под российские условия. Компания АО «МБ РУС», выступая эксклюзивным дистрибьютором марки Forland на российском рынке, начала адаптацию обновлённой 12-тонной модели грузовика Forland 12. В рамках процесса будут внедрены усиленная рама и доработанная подвеска, чтобы машина уверенно выдерживала повышенные нагрузки и сложные дорожные условия.
© АО «МБ РУС»
Как отмечает пресс-служба дистрибьютора, новинка отличается оптимизированной снаряжённой массой. При показателе на уровне 4030−4210 кг полная масса достигает 11 990 кг.
Благодаря показателю «11 990» не подпадает под действие системы «Платон», которая взимает плату с грузового транспорта, имеющего разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн.
В движение Forland 12 приводит 4,5-литровый дизель Cummins (760 Нм), с которым работает 8-ступенчатая коробкой передач, — это сочетание обеспечивает баланс между динамикой разгона и топливной экономичностью.
Ранее стало известно, что из грузовика КамАЗ построили комплекс по поиску контрабанды: спецнадстройка поможет поможет таможенникам находить незадекларированные товары.
