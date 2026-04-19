Китайские марки вынуждают Honda закрывать автозаводы

Второй по величине японский автопроизводитель прекратит работу одного из двух заводов по производству бензиновых автомобилей — это совместное предприятие, где вторым участником выступает Guangzhou Automobile Group (GAC). Датой прекращения работы источники называют июнь этого года.

Honda также рассматривает возможность приостановки работы другого предприятия (из шести имеющихся), совместно принадлежащего Honda Motor и Dongfeng Motor Group. Это событие может произойти до конца следующего года.

Издание отмечает, что это событие знаменует собой дальнейшее отступление Honda на одном из ключевых рынков. Причиной такого поведения называется высокая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей.

Ранее стало известно, что Honda 14 лет красила автомобили некачественной эмалью. На компанию подали коллективный иск из-за дефекта белой краски, которая якобы отслаивается, пузырится и шелушится на многих моделях.

