Китайский автопроизводитель Seres придумал туалет, который устанавливается под сиденье водителя

Согласно описанию, устройство состоит из корпуса туалета и полозьев. Направляющая устанавливается на верхней части корпуса и крепится к автомобильному сиденью.

При необходимости туалет выдвигается из-под кресла, а после использования задвигается обратно, занимая минимум места в салоне. Ключевая инновация заключается в максимальном использовании пространства: в условиях тесного салона, особенно у электромобилей, где почти все место под полом занято батареей, инженерам Seres удалось полностью спрятать устройство в незадействованной зоне под сиденьем, добившись незаметности.

Хотя массовое производство такого устройства остается под вопросом, ожидается, что оно может появиться как персонализированная опция для отдельных заказчиков.

Редакция CarNewsChina, комментируя патент, предполагает, что это может быть просто маркетинговый трюк.

