Китайский Jetour G700 повторил трюк YangWang U8 и пересёк озеро

Компания Jetour доработала G700: амфибийная модификация Ark Edition оснащена специальной силовой установкой, которая делает внедорожник не просто плавучим, а настоящим судном на колёсах.

На воде G700 переключается с колёс на гребные винты: энергию от 2,0-литрового турбогибридного четырёхцилиндрового двигателя и двух электромоторов получают уже они, а не колёса. За устойчивость отвечает гироскопическая система стабилизации. Испытания прошли на прошлой неделе — внедорожник пересёк озеро Яньци к северу от Пекина.

По размерам Jetour G700 примерно соответствует Toyota Land Cruiser 300 Series. Производитель планирует экспортировать модель на глобальные рынки. Двигатель мощностью 892 л.с. и 1135 Нм крутящего момента разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,6 секунды. Три блокируемых дифференциала обеспечивают внедорожнику необходимую проходимость.

G700 получил тяговую батарею CATL ёмкостью 31,4 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 150 км. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку: с 20 до 80% можно зарядить за 10 минут.

Читайте также:

Дубайское тюнинг-ателье построило Mercedes-Benz G63 с огромной решеткой радиатора

Названы 5 военных мотоциклов, идеально подходящих для городских дорог

Тюнеры сделали из Toyota Hilux тяжелый самосвал