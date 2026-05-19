Китайский седан с золотом оказался вдвое дешевле Rolls-Royce

Главные визуальные детали автомобиля — золотые акценты: эмблема на капоте, колёсные диски, декоративные полосы, надпись Maextro и задний логотип. Кузов получил новую двухцветную окраску: насыщенный сине-зелёный в сочетании со светло-серебристым.

Интерьер Maextro S800 Grand Design официально ещё не показан, но, вероятно, салон также изобилует золотыми деталями. Длина седана — 5480 мм, колёсная база — внушительные 3370 мм. Четырёхместная компоновка ориентирована на комфорт задних пассажиров. Уже в стандарте S800 оснащается тройным экраном, задними сиденьями с эффектом невесомости, выдвижным лазерным проекционным экраном и аудиосистемой Huawei с 43 динамиками.

Пакет Grand Design включает не только внешние улучшения, но и крышную 896-линейную лидарную систему, а также новую камеру в центральной стойке кузова. Это оборудование указывает на использование новейшего комплекса ассистентов водителя Huawei Qiankun ADS 5.0 — шаг вперёд по сравнению с версией ADS 4.1 на текущих моделях.

Покупателям предложат на выбор два варианта: чистый электромобиль (BEV) и гибрид с возможностью внешней подзарядки, работающий по схеме EREV. BEV-версия развивает 523 л.с. благодаря двум электромоторам и полному приводу, питается от батареи на 97 кВт·ч. EREV использует 1,5-литровый турбомотор-генератор в связке с тремя электродвигателями и более компактным аккумулятором (63 кВт·ч).

