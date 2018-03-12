Кристиан фон Кенигсегг поделился своим мнением о новых гиперкарах

Пульс

Главе Koenigsegg понравилась «Валькирия», а Project One показался не очень динамичным

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12 марта 2018

Глава и основатель компании Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг поделился своим мнение о новых гиперкарах Aston Martin, McLaren и Mercedes-AMG. Слова бизнесмена приводит издание Road & Track.

Aston Martin Valkyrie фон Кенигсегг назвал «фантастическим». Он отметил также, что «невозможно представить себе что-нибудь еще более экстремальное», и похвалил британцев за использование атмосферного двигателя V12, который должен «замечательно звучать».

McLaren Senna GTR

McLaren Senna GTR

Mercedes-AMG Project One главе Koenigsegg показался недостаточно динамичным. При этом он добавил, что модель получалась «очень продвинутой». Свое мнение фон Кенигсегг высказал и относительно McLaren Senna GTR, который, по его словам, «не выглядит сбалансированным».

В Road & Track отметили, что фон Кенигсегга журналисты издания встретили, когда он прогуливался по павильонам Женевского автосалона. На моторшоу 2018 года шведский автопроизводитель не представил ни одной новой модели.

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