Koenigsegg построил точную копию гоночного болида, который никогда не соревновался
Оригинальный Koenigsegg CCGT создавался для участия в гонках класса GT1. Автомобиль с 5,0-литровым атмосферным V8 мощностью около 600 л.с. и массой около 1000 кг прошел испытания, но из-за смены правил Международной автомобильной федерации (FIA) проект закрыли. Единственный построенный экземпляр так и не принял участия в соревнованиях.
Новый CCGT1 построен на базе модели CC850, но получил полностью переработанный кузов — от CC850 заимствованы только двери и съемная крыша. Аэродинамический пакет создает до 800 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч, активный задний спойлер с углом атаки до 30 градусов может работать в режимах низкого сопротивления, высокой прижимной силы и воздушного тормоза.
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В движение машину приводит 5,0-литровый битурбо V8, развивающий на бензине 1280 л.с., а на топливе E85 с добавлением спирта — до 1600 л.с. В паре с мотором работает 9-ступенчатая роботизированная коробка. Сцепление в этой трансмиссии используется только для трогания с места, последующие переключения происходят как на секвентальной коробке. По желанию клиента доступна и традиционная 6-ступенчатая «механика».
На панели приборов — аналоговые индикаторы мощности, давления масла, температуры, а также тахометр, спидометр, указатель давления наддува. Koenigsegg предлагает для CCGT1 заводской трек-пакет, включающий слики, каркас безопасности, гоночные кресла, систему пожаротушения и телеметрию. Цена автомобиля не разглашается, старт производства запланирован на 2027 год.
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