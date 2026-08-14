Оригинальный Koenigsegg CCGT создавался для участия в гонках класса GT1. Автомобиль с 5,0-литровым атмосферным V8 мощностью около 600 л.с. и массой около 1000 кг прошел испытания, но из-за смены правил Международной автомобильной федерации (FIA) проект закрыли. Единственный построенный экземпляр так и не принял участия в соревнованиях.

Новый CCGT1 построен на базе модели CC850, но получил полностью переработанный кузов — от CC850 заимствованы только двери и съемная крыша. Аэродинамический пакет создает до 800 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч, активный задний спойлер с углом атаки до 30 градусов может работать в режимах низкого сопротивления, высокой прижимной силы и воздушного тормоза.