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4 сентября 17:00

Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster

Компания разработает силовую установку с «особой компоновкой»

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Компания Koenigsegg усовершенствует свои силовые агрегаты, чтобы в будущем по динамике превзойти Tesla Roadster. По словам Кристиана фон Кенигсегга, заявленные динамические характеристики электрокара, речь идет о разгоне с нуля до 60 миль в час (96 километров в час) за 1,9 секунды, не могут его не беспокоить, но команда инженеров уже нашла решение, как сделать «Кенигсегги» быстрее.

По данным издания Top Gear, для этого предлагается использовать силовую установку с «особой компоновкой», в состав которой войдет трансмиссия Koenigsegg Direct Drive (KDD), гибридная составляющая от «Регеры» (электромоторы и батареи) и двигатель Freevalve без распредвала и дроссельной заслонки.

По расчетам инженеров, если пожертвовать пятипроцентным повышением расхода топлива, то мощность пятилитровой «битурбовосьмерки» уже сейчас можно увеличить на 608 лошадиных сил — до 1968 сил. С учетом электромотора суммарная отдача гибридной системы сможет составить более 2000 лошадиных сил. По мнению фон Кенигсегга, этого будет достаточно, чтобы гиперкар смог разогнаться до 400 километров в час за 14 секунд. 1500-сильный Koenigsegg Regera на это тратит 20 секунд ровно.

В ноябре прошлого года Koenigsegg Agera RS установил новый рекорд скорости для дорожных машин – 447 километров в час. В этот же день гиперкар также улучшил свой рекорд по скорости разгона с места до 400 километров в час и последующей полной остановкой — 33,29 секунды (на 8,67 секунды быстрее Bugatti Chiron).

Ранее стало известно, что преемник самого быстрого гиперкара планеты — Koenigsegg Agera RS — может получить название Ragnarok. Дизайн передней части кузова новой модели выполнят в стилистике трекового Aston Martin Valkyrie AMR Pro, а отдачу силовой установки поднимут с 1360 до 1440 лошадиных сил.

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