Россияне лишились ещё одной модели Renault

Renault Koleos впервые появился на российском рынке в 2009 году – спустя год после старта производства. В 2017 году до России добрался кроссовер второго поколения, а три года спустя появилась его обновлённая версия с пересмотренной внешностью, новым оснащением и дизелем Blue dCi. Сборка Koleos налажена на заводе в городе Пусан в Южной Корее, где кроссовер известен под именем Samsung QMX.
В России Koleos предлагали с тремя моторами. В бензиновую гамму входили 2,0-литровый и 2,5-литровый двигатели мощностью 144 (200 Нм) и 171 лошадиная сила (233 Нм) соответственно. Также в гамму входил дизельный 2.0 DCI, развивающий 177 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Все моторы сочетаются с вариатором, привод – только полный.
Renault
Renault показала на видео два новых электрокара
Стоимость кроссовера варьировалась от 1 699 000 до 2 337 900 рублей. Продажи на российском рынке оставляли желать лучшего: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые девять месяцев 2020 года Renault удалось реализовать только 282 экземпляра. Для сравнения, бестселлер марки Logan за тот же период приобрели 21 660 россиян.
С уходом Koleos из России исчез последний легковой Renault импортной сборки, а ряд доступных кроссоверов марки сократился до пяти: Arkana, Kaptur, Duster, Sandero Stepway и Logan Stepway.
Минувшим летом страну покинула ещё одна модель Renault – лёгкий фургон Dokker, который также ввозили из-за рубежа. По некоторым данным, «каблучок» может вернуться на российский рынок, но уже под шильдиком отечественной Lada.
На прошлой неделе отсутствие локализации вынудило Mazda прекратить поставки Mazda3 четвёртого поколения. Причиной такого решения называют резко возросший утильсбор на импортные автомобили.