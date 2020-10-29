Россияне лишились ещё одной модели Renault

Renault Koleos впервые появился на российском рынке в 2009 году – спустя год после старта производства. В 2017 году до России добрался кроссовер второго поколения, а три года спустя появилась его обновлённая версия с пересмотренной внешностью, новым оснащением и дизелем Blue dCi. Сборка Koleos налажена на заводе в городе Пусан в Южной Корее, где кроссовер известен под именем Samsung QMX.

В России Koleos предлагали с тремя моторами. В бензиновую гамму входили 2,0-литровый и 2,5-литровый двигатели мощностью 144 (200 Нм) и 171 лошадиная сила (233 Нм) соответственно. Также в гамму входил дизельный 2.0 DCI, развивающий 177 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Все моторы сочетаются с вариатором, привод – только полный.