Поставки Mazda3 в Россию приостановлены

Издание обратило внимание на то, что за три квартала 2020 года в России зарегистрировали 421 экземпляр Mazda3 нового поколения, причем все они 2019 года выпуска. Это объясняется тем, что с 1 января этого года утильсбор увеличился более чем в два раза: на легковушки с моторами объёмом от 1,0 до 2,0 литра он составляет 178 тысяч рублей, а с двигателями от 2,0 до 3,0 литра – 281 тысячу рублей. И если утильсбор на автомобили, произведённые в стране, компенсирует государство, то на иномарки, ввозимые из-за рубежа, например, новую Mazda3, это правило не распространяется.
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Длительный тест Mazda3 четвёртого поколения: часть 1 и часть 2
Импортёр Mazda вынужден оплачивать утильсбор при таможенном оформлении завозимых машин — тем самым увеличивается их розничная цена. В нынешней ситуации ввозимые Mazda3 оказались бы дороже Mazda6 и Mazda CX-5, которые собирают на заводе во Владивостоке. Журналисты пришли к выводу, что компании невыгодно поставлять Mazda3 в Россию в 2020 году, так что пока распродают остатки машин, ввезённых в 2019 году.
Собеседник издания заявил, что сроки возобновления поставок Mazda3 пока неизвестны.
В Одобрении типа транспортного средства, выданного на Mazda3 четвёртого поколения в мае прошлого года и действующее до 2022-го года, местом сборки было указано только японское предприятие. О планах по локализации модели на заводе во Владивостоке не сообщалось.
Согласно информации на сайте компании, хэтчбек Mazda3 стоит от 1 490 000 миллиона рублей, а седан – от 1 678 000 рублей.