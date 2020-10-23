Поставки Mazda3 в Россию приостановлены

В Одобрении типа транспортного средства, выданного на Mazda3 четвёртого поколения в мае прошлого года и действующее до 2022-го года, местом сборки было указано только японское предприятие. О планах по локализации модели на заводе во Владивостоке не сообщалось.

Согласно информации на сайте компании, хэтчбек Mazda3 стоит от 1 490 000 миллиона рублей, а седан – от 1 678 000 рублей.