Renault показала на видео два новых электрокара

Об электрическом шоу-каре подробностей пока немного. Известно, что он базируется на архитектуре CMF-EV и сможет проезжать на одном заряде батареи около 600 километров. Ранее Renault частично раскрыла дизайн концепта – на снимке была запечатлена изогнутая под острым углом светодиодная полоса, расположенный ниже декоративный элемент, выполненный в золотом цвете, и часть фальшрадиаторной решетки.
Судя по новому тизеру, ещё одна светодиодная полоса протянется спереди во всю ширину кузова.
Второе видео демонстрирует готовый к серии электрокар Dacia Spring. Он представляет собой перелицованный Renault City K-ZE, который продается в Китае и в свою очередь является копией Renault Kwid. В длину новинка достигает 3,73 метра, а запас хода по циклу WLTP составляет около 200 километров.
По неофициальным данным, в движение электромобиль будет приводить установка от City K-ZE: 45-сильный электромотор, который питает батарея ёмкостью 26,8 киловатт-часа. Старт продаж запланирован на 2021 год. Ожидается, что Dacia Spring станет самым дешёвым электрокаром в Европе.