Renault показала на видео два новых электрокара

Об электрическом шоу-каре подробностей пока немного. Известно, что он базируется на архитектуре CMF-EV и сможет проезжать на одном заряде батареи около 600 километров. Ранее Renault частично раскрыла дизайн концепта – на снимке была запечатлена изогнутая под острым углом светодиодная полоса, расположенный ниже декоративный элемент, выполненный в золотом цвете, и часть фальшрадиаторной решетки.

Судя по новому тизеру, ещё одна светодиодная полоса протянется спереди во всю ширину кузова.