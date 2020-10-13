13:05

Renault показала на видео два новых электрокара

Премьера обеих новинок состоится 15 октября

Кадр из видео © Renault
Лиза Будрина
Компания Renault опубликовала тизеры двух новых электрокаров. Первый находится в статусе концепт-кара, а второй – готовый к серии хэтчбек Dacia Spring, который претендует на звание самого доступного электромобиля на европейском рынке. Премьера обеих новинок состоится 15 октября 2020 года.

Об электрическом шоу-каре подробностей пока немного. Известно, что он базируется на архитектуре CMF-EV и сможет проезжать на одном заряде батареи около 600 километров. Ранее Renault частично раскрыла дизайн концепта на снимке была запечатлена изогнутая под острым углом светодиодная полоса, расположенный ниже декоративный элемент, выполненный в золотом цвете, и часть фальшрадиаторной решетки.

Судя по новому тизеру, ещё одна светодиодная полоса протянется спереди во всю ширину кузова.

Второе видео демонстрирует готовый к серии электрокар Dacia Spring. Он представляет собой перелицованный Renault City K-ZE, который продается в Китае и в свою очередь является копией Renault Kwid. В длину новинка достигает 3,73 метра, а запас хода по циклу WLTP составляет около 200 километров.

По неофициальным данным, в движение электромобиль будет приводить установка от City K-ZE: 45-сильный электромотор, который питает батарея ёмкостью 26,8 киловатт-часа. Старт продаж запланирован на 2021 год. Ожидается, что Dacia Spring станет самым дешёвым электрокаром в Европе.

Источник: Renault