Компактный и мощный: Geely создала идеальный двигатель для легковых автомобилей

93,8% энергии от батареи здесь уходит непосредственно на движение. Оставшиеся крохи тратятся на тепловые потери и работу вспомогательной электроники. Для понимания масштаба: это абсолютный рекорд индустрии.

Чтобы добиться такого результата, китайцы не просто оптимизировали софт, а устроили настоящую инженерную революцию под капотом. Вместо россыпи разрозненных узлов они собрали электромотор, инвертор, редуктор, контроллеры и еще десяток элементов в единый монолит весом всего 75 кг.

Последствия такой плотной упаковки впечатляют: в багажнике внезапно появилось лишних 28 литров пространства, а из конструкции исчезли 180 деталей. Длина высоковольтных жгутов сократилась на 30%, низковольтных — на 15%. Машина стала не только эффективнее, но и банально проще для заводской сборки.

Искусственный интеллект занимается терморегуляцией. Система анализирует теплоотдачу самих агрегатов и перенаправляет их на обогрев салона, сокращая энергозатраты на 40%. Первым компактный «моноблок» примерит спортивный седан Geely Galaxy TT.

Читайте также: АвтоВАЗ раскрыл, какими будут характеристики двигателей нового поколения Стало известно, в каких регионах РФ нормализовалась ситуация на АЗС Geely, Haval и Changan оценили опасность использования топлива «Евро-3»