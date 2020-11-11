Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку

Передок Kona теперь оформлен более минималистично: с рестайлингом исчезли перекладина, соединявшая оптику, и сетчатый рисунок по центру. Кроссовер подрос в длину на 25 миллиметров и обзавелся светодиодными ходовыми огнями, вытянутыми воздуховодами и новыми фонарями. Колесные арки теперь выкрашены в цвет кузова, для которого приготовили девять новых оттенков. За доплату можно заказать черную или белую крышу.

Обновления продолжаются в салоне: Kona Electric получил 10,25-дюймовую приборную панель вместо прежней семидюймовой и «мультимедийку» с тачскрином того же размера. Система оснащена функциями Apple CarPlay и Android Auto, поддерживающими беспроводное подключение смартфонов.