Конкурент BMW X7: Audi выпустила кроссовер Q9 длиной как «Газель»

Длина автомобиля составляет 5,31 метра, а колесная база растянулась до 3,14 метра. Это на 250 мм длиннее бывшего флагмана Q7 (расстояние между осями больше на 145 мм), при этом новинка превосходит по размерам основных конкурентов.

Чтобы облегчить маневрирование огромной машиной, задняя ось сделана подруливающей (угол поворота колес достигает пяти градусов). Дорожный просвет регулируется адаптивной пневмоподвеской в диапазоне 90 мм. Покупателям доступны диски диаметром до 23 дюймов.

Линейка двигателей зависит от рынка. В Европе базовым станет 3,0-литровый дизельный V6 мощностью 299 л.с. (630 Нм) с электрокомпрессором и 48-вольтовым стартер-генератором. Позже появится его дефорсированная версия на 245 л.с. Все моторы работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом quattro.