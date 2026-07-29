Конкурент BMW X7: Audi выпустила кроссовер Q9 длиной как «Газель»
Длина автомобиля составляет 5,31 метра, а колесная база растянулась до 3,14 метра. Это на 250 мм длиннее бывшего флагмана Q7 (расстояние между осями больше на 145 мм), при этом новинка превосходит по размерам основных конкурентов.
Чтобы облегчить маневрирование огромной машиной, задняя ось сделана подруливающей (угол поворота колес достигает пяти градусов). Дорожный просвет регулируется адаптивной пневмоподвеской в диапазоне 90 мм. Покупателям доступны диски диаметром до 23 дюймов.
Линейка двигателей зависит от рынка. В Европе базовым станет 3,0-литровый дизельный V6 мощностью 299 л.с. (630 Нм) с электрокомпрессором и 48-вольтовым стартер-генератором. Позже появится его дефорсированная версия на 245 л.с. Все моторы работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом quattro.
В США главными станут бензиновые агрегаты. Начальный 2,9-литровый V6 выдает 429 л.с., позволяя разогнаться до 100 км/ч примерно за 5 секунд. Для спортивной версии SQ9 зарезервирован 4,0-литровый V8 мощностью 591 л.с. и крутящим моментом 800 Нм, сокращающий время разгона еще почти на секунду. Такие машины получат особую отделку кузова, а также перенастроенное рулевое управление и подвеску.
Приём заказов уже открыт. Стоимость новинки начинается от 108 400 евро в Германии и от 87 700 долларов в США. Сборка кроссоверов запущена на заводе компании в Братиславе. Первые товарные автомобили прибудут к европейским дилерам в ноябре, а в США продажи стартуют ближе к концу года.
Внутри Q9 строго трехрядный. В базе он имеет семь мест, однако за доплату второй ряд заменяется на два раздельных капитанских кресла с электрорегулировками (подогрев, вентиляция и массаж для них являются дополнительными опциями).
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